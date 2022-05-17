ABD duyurdu: Hipersonik silah testi yapıldı!

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17 Mayıs 2022 Salı 08:00:00 - Güncelleme:17 Mayıs 2022 Salı 10:27:00

ABD'den yeni hipersonik silah denemesi: Bu kez başarılı sonuçlandı

Kaynak: AA

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ABD Hava Kuvvetleri Komutanlığı, hipersonik silahı test ettiklerini açıkladı. Silah uçaktan ayrıldıktan hemen sonra hızlandırıcısının ateşlendiğini ve beklenen ses hızının 5 kat üzerine çıkarak hipersonik özellik gösterdiğine işaret edilen açıklamada, testin büyük bir başarı olduğuna dikkat çekildi.

ABD, Lockheed Martin tarafından geliştirilen hipersonik silah denediğini duyurdu.

Hava Kuvvetlerinden yapılan yazılı açıklamada, "ABD Hava Kuvvetlerine bağlı bir B-52H tipi Stratofortress uçağı 14 Mayıs'ta Güney California kıyılarında bir AGM-183A Havadan Fırlatılan Acil Müdahale Silahını (ARRW) başarılı bir şekilde fırlattı." ifadelerine yer verildi.

Silah uçaktan ayrıldıktan hemen sonra hızlandırıcısının ateşlendiğini ve beklenen ses hızının 5 kat üzerine çıkarak hipersonik özellik gösterdiğine işaret edilen açıklamada, testin büyük bir başarı olduğuna dikkat çekildi.

Söz konusu silah Lockheed Martin tarafından geliştirilmiş ve yüksek hızda hassas hedefleri vurmak için tasarlanmıştı.

Etiketler : Hava Kuvvetleri Silah uçaktan AGM-183A Havadan Fırlatılan
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