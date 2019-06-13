Yeni Malatyaspor'a imza atan Sergen Yalçın'dan Beşiktaş ve Abdullah Avcı yorumu

Yeni Malatyaspor'un yeni teknik direktörü Sergen Yalçın, imza töreninin ardından TRT Spor'a özel açıklamalarda bulunurken Beşiktaş sorularını yanıtladı.

Büyük takımdlardan teklif gelmesi durumunda sözleşme durumu sorulurken, "Hiçbir şeyin garantisi teklif yok. Başarılı olmak istiyoruz ama futbol bu. 1 senelik kontratım var ve bir madde yok. Tek konsantremiz Malatyaspor olacak. Başka hiçbir düşüncemiz yok." dedi.

Abdullah Avcı'nın Beşiktaş'a imzası konusunda, "Abdullah Avcı çok başarılı bir antrenör, Beşiktaş'ta çok başarılı olacak. 4-5 senedir Başakşehir'i şampiyonluğa oynatıyor" sözlerini kullandı

"Bir gün Beşiktaş?" sorusuna ise Sergen Yalçın, "Şu anda hedefim Malatyaspor'da başarılı olmak" açıklamasını yaptı.