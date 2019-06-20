Valencia, Galatasaray'ın da ilgilendiği Hernandez için teklifi 8 milyon euro'ya yükseltti

Katıldığı bir ödül töreninde Abdurrahim Albayrak’ın ‘Transferi yarıda bıraktım Meksikalılar beni bekliyor’ sözleri sonrası Galatasaray için yazılıp çizilen Javier Hernandez için Valencia’nın devreye girdiği öğrenildi.

LİGDE SADECE 14 MAÇTA İLK 11’DE FORMA GİYDİ

Ocak ayında Chicharito için West Ham’a 7 milyon euro’luk bir teklifte bulunmasına rağmen İngiliz ekibinden ayrılmayan Meksikalı yıldızın bu sefer Valencia’ya sıcak baktığı belirtilirken, La Liga devinin transferi bitirme adına teklifini 8 milyon euro’ya çıkardığı öğrenildi. Daha önce takımdan Lucas Perez ve Andy Carroll’u gönderen West Ham yönetimi Chicharito konusunda kararsız kalırken, tecrübeli forvetin sürekli olarak ilk 11’de oynayacağı bir kulübe gitmek istemesi ‘Yarasaların’ elini güçlendirdi.

JAVİER HERNANDEZ’İN KARARI BEKLENİYOR

Şu sıralar adı sık sık Galatasaray’la anılan, hatta sarı kırmızılı kulüple anlaştığı iddia edilen Chicharito’nun vereceği karar merakla beklenirken, Fatih Terim ve teknik heyetin olası olumsuz bir durumda ‘B’ planının hazır olduğu ifade edildi. Geçtiğimiz sezon 28 maçta forma giyen 31 yaşındaki forvet 8 gol 1 asist yapmıştı. 80 kez milli olan Chicharito Meksika formasıyla 29 gole imza attı. (TM Dijital Haber Merkezi)