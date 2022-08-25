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25 Ağustos 2022 Perşembe 19:41:00 - Güncelleme:25 Ağustos 2022 Perşembe 19:41:00

Türkiye'nin FIFA dünya sıralamasındaki yeri değişmedi

Kaynak: AA

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A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında 42. basamaktaki yerini korudu. Brezilya sıralamanın yine zirvesinde yer aldı.

FIFA'nın internet sitesinde güncellenmiş dünya sıralaması açıklandı. 1475,13 puana sahip ay-yıldızlı ekibin klasmandaki yeri değişmedi.

Sıralamada ilk 20'de değişiklik yaşanmadı. Brezilya yine ilk sırada bulunurken, Belçika 2'nci ve Arjantin de 3'üncü sırada yer aldı.

En büyük çıkışı, üçer basamak yükselen Moritanya (107. sıra) ve Botsvana (146) kaydetti.

Bir sonraki FIFA dünya sıralaması 6 Ekim'de açıklanacak.

Etiketler : Brezilya FIFA Moritanya
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