Trabzon’da hedef Caner

GÜNEŞ

■ Akhisar’ın küme düşmesinin ardından talipleri artan 31 yaşındaki stoper için Ege ekibine 500 bin euro önerildi. Oyuncunun Trabzon doğumlu olması ve Akçaabat Sebatspor altyapılı olması, yönetimi ve teknik heyeti bu isme yöneltti. Görüşmelerin olumlu ilerlediği ve Caner’in imzaya yakın olduğu aktarıldı.

EURODALEGA!

■ TRABZONSPOR’UN 1.2 milyon euroluk teklifini beğenmeyip sözleşme uzatmayan Hugo Rodallega’nın Denizlispor’a imza atması yerel basını kızdırdı. Trabzon medyası paragöz ilan ettiği Kolombiyalı golcü için “Eurodalega” başlıkları attı. Haberlerde, “kariyerindeki son voleyi vurmayı seçen Rodallega, Trabzonspor taraftarının da tepkisini çekti” ifadeleri kullanıldı.