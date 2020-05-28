28 Mayıs 2020 Perşembe 18:34:00 - Güncelleme:28 Mayıs 2020 Perşembe 19:02:00
Süper Lig'de 5 haftalık program açıklandı
Kaynak: AA
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Süper Lig'de 5 haftalık program açıklandı, 30. haftadaki Galatasaray-Trabzonspor maçı 5 Temmuz Pazar günü oynanacak.
Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig Cemil Usta Sezonunun 27, 28, 29, 30 ve 31. hafta müsabaka programını açıkladı.
29. haftada oynanacak Medipol Başakşehir-Galatasaray maçı 28 Haziran Pazar günü, 30. haftadaki Galatasaray-Trabzonspor maçı 5 Temmuz Pazar günü oynancak.