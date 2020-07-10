Süper Lig hakeminin testi pozitif çıktı!
TFF, Üst Klasman bir hakemin Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu. Bu açıklamanın ardından Abdulkadir Bitigen görevinden alındı.
TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Üst Klasman hakemlerimizden birinin 09.07.2020 Perşembe günü yapılan rutin Covid-19 PCR testi sonucu pozitif çıkmıştır. Hakemimizin herhangi bir semptom göstermemesine rağmen talimatlar gereği tedbir amaçlı karantinaya alınarak tedavisine başlanmıştır. 14 gün boyunca izolasyon süreci devam edecek olan hakemimizin yapılacak tüm tetkik ve testleri yakından takip edilecektir."
ABDULKADİR BİTİGEN GÖREVDEN ALINDI
Süper Lig 'in 32. haftasında Fenerbahçe ile Sivasspor'u karşı karşıya getirecek olan maçın hakemi değişti. Mücadelenin hakemliği Abdulkadir Bitigen'den alınarak Ali Palabıyık'a verildi. TFF'nin bir hakemde koronavirüs tespit edildiğini açıklamasının ardından bu değişikliğin yapılması akıllarda soru işareti bıraktı.
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