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26 Kasım 2020 Perşembe 19:43:00 - Güncelleme:26 Kasım 2020 Perşembe 19:43:00

Sakat oyunculardan Galatasaray'a iyi haber

Kaynak: TRT HABER

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Galatasaray'a Çaykur Rizespor maçı öncesinde iyi haber geldi. Sakatlığı bulunan futbolcuların, cumartesi günü oynanacak maça hazır olması bekleniyor.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’e sağlık heyetinden iyi haber geldi. Sakatlığı bulunan futbolcuların, Süper Lig'in 10. haftasında oynanacak Çaykur Rizespor deplasmanında sahada olması bekleniyor.

Hes Kablo Kayserispor mücadelesinde kadroda olan fakat süre alamayan Luyindama, tamamen düzeldi ve deneyimli çalıştırıcıdan forma bekliyor.

Yaşadığı sakatlık sonrasında geçen hafta sonradan oyuna giren Etebo’da da herhangi bir sorun olmadığı öğrenildi.

Fatih Terim’in bu iki futbolcuya Çaykur Rizespor maçında 11’de şans vereceği kaydedildi.

Falcao'nun durumu netlik kazanmadı

Terim, hafif sakatlığı olan Saracchi’nin durumuna göre Emre Taşdemir’e de “hazır ol” mesajı verdi.

Son 3 maçta forma giymeyen Falcao’nun durumu ise henüz net değil. Tedavisine devam edilen Kolombiyalı futbolcunun, son yapılacak tetkiklerden sonra Rize deplasmanında olup olmayacağı belli olacak.

Galatasaray’da Covid -19 testi pozitif çıkan isimlerin izolasyonu ise devam ediyor. Arda, Babel ve Omar Elabdelloui ile ismi açıklanmayan 2 futbolcu, bu hafta da görev yapamayacak.

Etiketler : Galatasaray covid 19 Fatih Terim
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