Rodrigues, Fenerbahçe'ye gelmek için 3 milyon Euro'ya evet dedi

TM Dijital Haber Merkezi

6 Ocak 2019’da Al-Ittıhad takımına transfer olan ve Galatasaray’a 9 milyon dolar para kazandıran Garry Rodrigues, Arabistan’da arzuladığı futbol ortamını bulamadı. Sarı siyahlı formayla 11 maçta sadece 1 gol atan yıldız futbolcu Süper Lig’e geri dönmek isterken, Garry için Fenerbahçe’nin devreye girmesi camiada memnuniyetle karşılandı.

GARRY FENERBAHÇE’YE DÖNMEK İÇİN FEDAKARLIK YAPTI

TM Dijital Haber Merkezi'nden Levent Gültekin'in haberine göre; Garry Rodrigues’i kiralamak için harekete geçen sarı lacivertli kulübün Al-Ittıhad’la masaya oturduğu öğrenilirken, Arabistan ekibinden yıllık net 5 milyon Euro kazanan tecrübeli futbolcunun Fenerabahçe’ye gelmek için 3 milyon euro’ya evet dediği ortaya çıktı. Geçtiğimiz sezon yabancı oyuncu transferlerinin hemen hemen hepsinde karavana atan Başkan Ali Koç’un Garry Rodrigues’e sıcak baktığı belirtilirken, tecrübeli teknik adam Ersun Yanal’ın ise 28 yaşındaki yıldız için ‘harika olur’ görüşünde bulunduğu bildirildi.