Rebrov, Beşiktaş'a kapılarını kapattı

Bir dönem Türkiye'de Fenerbahçe forması giyen ve şu an Macaristan Ligi ekiplerinden Ferencvaros'u çalıştran Rebrov, hakkında çıkan Beşiktaş haberlerini yanıtladı.

44 yaşındaki antrenöre Macar basını, "Geçtiğimiz haftalarda Beşiktaş'ın sana teknik direktörlük teklif ettiği haberleri çıktı? bu doğru mu?" sorusunu sordu.

"SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİ YAPIYORUM"

Ünlü teknik adam, takımıyla yeni sözleşme imzalayacağını dile getirirken, "Ben şu anda Ferencvaros'un teknik direktörüyüm ve yeni sözleşme görüşmeleri yapıyorum. Buranın bir parçası olduğum için mutluyum ve gelecekte de başarılar kazanmayı hedefliyorum. Burada 13. lig şampiyonluğuu kazandığım için gururluyum, umarım bu sadece bir başlangıçtır" diyerek konu ile ilgili cevabını verdi.

Sergei Rebrov, kulübü Ferencváros'un başında çıktığı 35 müsabakada 2,11 puanlık ortalamayla başarılı bir form grafiği çizmişti.

(Sporx)