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27 Temmuz 2023 Perşembe 12:27:00 - Güncelleme:27 Temmuz 2023 Perşembe 12:27:00

Milli yüzücü Tuncer Berk Ertürk, EYOF'ta altın madalya kazandı

Kaynak: AA

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Milli yüzücü Tuncer Berk Ertürk, Slovenya'da düzenlenen 2023 Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nde (EYOF) altın madalya elde etti.

Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Maribor kentindeki organizasyonda ay-yıldızlı yüzücü Tuncer Berk Ertürk, 200 metre kelebek erkeklerde 11:58.62'lik derecesiyle 15-16 / 16-17 yaş Türkiye rekoru kırarak altın madalya kazandı.

BAKAN BAK, ALTIN MADALYA KAZANAN TUNCER BERK ERTÜRK'E TEBRİK ETTİ

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Slovenya'nın Maribor kentinde düzenlenen 2023 Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nde mücadele eden sporcularımızdan güzel haberler almanın sevincini yaşıyoruz. Erkekler 200 metre kelebek stilde yarışan ve 1:58.62 derecesiyle altın madalya kazanan yüzücümüz Tuncer Berk Ertürk'ü tebrik ediyorum. Ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşı'mızın dinletilmesinde emeği geçenlere ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyor, Tuncer Berk Ertürk'ün başarılarının devamını diliyorum."

Etiketler : MARİBOR TUNCER BERK ERTÜRK TÜRKİYE YÜZME FEDERASYONU
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