Milli yüzücü Tuncer Berk Ertürk, EYOF'ta altın madalya kazandı
Kaynak: AA
Milli yüzücü Tuncer Berk Ertürk, Slovenya'da düzenlenen 2023 Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nde (EYOF) altın madalya elde etti.
Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Maribor kentindeki organizasyonda ay-yıldızlı yüzücü Tuncer Berk Ertürk, 200 metre kelebek erkeklerde 11:58.62'lik derecesiyle 15-16 / 16-17 yaş Türkiye rekoru kırarak altın madalya kazandı.
BAKAN BAK, ALTIN MADALYA KAZANAN TUNCER BERK ERTÜRK'E TEBRİK ETTİ
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Slovenya'nın Maribor kentinde düzenlenen 2023 Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nde mücadele eden sporcularımızdan güzel haberler almanın sevincini yaşıyoruz. Erkekler 200 metre kelebek stilde yarışan ve 1:58.62 derecesiyle altın madalya kazanan yüzücümüz Tuncer Berk Ertürk'ü tebrik ediyorum. Ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşı'mızın dinletilmesinde emeği geçenlere ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyor, Tuncer Berk Ertürk'ün başarılarının devamını diliyorum."
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- Milli yüzücü Tuncer Berk Ertürk, EYOF'ta altın madalya kazandı