Merih yeni takımına imzayı atıyor

İtalyan basını, 21 yaşındaki milli defans oyuncusu Merih Demiral'ın Juventus için sağlık kontrollünden geçtiğini duyurdu. Juventus Kulübü'nün kısa bir süre içerisinde Merih Demiral'ın transferini resmen duyuracağı belirtildi.

Öte yandan Juventus'un Merih Demiral'a 5 yıllık imza attıracağı ve genç oyuncuyu kiralık olarak göndermeyeceği vurgulandı.

7 MİLYON EUROYA GİTMİŞTİ

Fenerbahçe'nin altyapısından çıkarak Sporting'e bedelsiz transfer olan Merih Demiral son iki senede kariyer basamaklarını çok hızlı tırmanırken; Alanyaspor'daki büyüleyici performansı sonrası A Milli takıma kadar yükselmişti. Serie A'da Sassuolo formasıyla da hiç yabancılık çekmeyen Merih'in Juventus tarafından da uzun süredir yakından izleniyordu

Sassuolo'nun transferi için 7 milyon euro ödediği Merih Demiral için 20 milyon euro seviyesinde bir bonservis bedeli talep etmesi bekleniyor. Sassuolo formasıyla 13 maça çıkan 21 yaşındaki futbolcu, 2 de gol atma başarısı gösterdi.