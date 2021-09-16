Mas Güreşi Dünya Kupası'nda Geri Sayım Başladı

12 Ülkeden 150 Sporcu

Geleneksel sporların yaşatılması ve bilinirliğinin artırılması için çalışmalarını uluslararası düzeyde sürdüren Dünya Etnospor Konfederasyonu, önümüzdeki günlerde Mas Güreşi Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak. 18-19 Eylül 2021 tarihlerinde İstanbul'da gerçekleşecek organizasyona 12 ülkeden 150 sporcu katılacak. İlk ayağı Özbekistan'ın Hive şehrinde gerçekleşen şampiyonada sporcular, bu defa ülkelerini şampiyonanın ikinci etabında temsil edecek.

Aileler ve Gençler için Çeşitli Etkinlikler

Sporcular şampiyonada 9'u erkek ve 5'i kadın olmak üzere toplam 14 kategoride yarışacaklar. İki gün boyunca tüm etkinliklerin ücretsiz olacağı, farklı geleneksel sporların ve sosyal aktivitelerin de renk katacağı şampiyona, Covid-19 salgını tedbirlerine riayet edilerek Bahçelievler Şehit Mustafa Özel Spor Kompleksi'nde gerçekleşecek.

Mas Güreşi

Güreş, adını Yakutça "ağaç dalı" anlamına gelen, "mas" kelimesinden almıştır. Kol, bacak ve sırt kaslarını aynı anda çalıştıran mas güreşi, rakiplerin birbirlerine doğrudan temas etmediği tek güreş türüdür. Yakutistan'daki geçmişi yaklaşık 3000 yıl öncesine dayanan mas güreşi diğer geleneksel sporlar gibi gündelik yaşam içerisinde bireylerin zinde kalabilmeleri için yaptıkları talimlerden ortaya çıkmıştır. Bu spor, kişilerin dengeli bir kas gücü kullanarak, başarma isteği ve inancı ile rakibini mağlup etmesine dayalı fiziksel, bilişsel ve duygusal beceriler kazandırmaktadır.

5.Etnospor Kültür Festivali Ertelendi

Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından gerçekleştirilen; geleneksel sporların ve kültürlerin tanıtılması ve sürdürülebilir hâle gelmesini amaçlayan, dünyanın en zengin katılımlı etkinliklerinden biri olan ve bu yıl 5.incisi gerçekleştirilmesi planlanan Etnospor Kültür Festivali, "dayanışma" vurgusuyla ileri bir tarihe ertelenmiştir.

Dünya Etnospor Konfederasyonunun konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''Geçmişte eşi benzeri olmayan orman yangınları ve sel felaketlerinin yaşandığı ülkemizde, milletimiz yine tek yürek, tek yumruk haline gelmeyi başarmıştır.

Gelenek, saygı, dayanışma ve barış temelinde dört ilke etrafında insanlığa katkı sağlamayı amaçlayan Dünya Etnospor Konfederasyonu, afetlerin etkilerini ortadan kaldırma iradesi ile devleti ve milleti ile oluşan güçlü dayanışmanın bir parçası olma kararı alarak, bu yıl yapılacak olan 5.Etnospor Kültür Festivali'ni ileri bir tarihe ertelemiştir.

Konfederasyonumuz, sel ve orman yangını afetleri neticesinde zarar gören bölgelerimizdeki okullarda, öğrencilerimizin yeni eğitim ve öğretim dönemine yüksek bir motivasyonla başlamasına katkıda bulunmak amacıyla geleneksel sporlar ve oyunlardan oluşan etkinlikler düzenleyecektir. Ayrıca afet bölgelerinde çalışmalarını sürdüren AFAD ve Kızılay'a maddi katkıda bulunacaktır. Bu zor süreçte, 5. Etnospor Kültür Festivali'nde sergilenecek olan birliktelik ruhunun, afet bölgelerinde gerçekleşecek olan "dayanışma" odaklı etkinliklere taşınarak geleceğimize umut olacağına inanıyoruz.

Bu vesile ile afet bölgelerinde meydana gelen can kayıplarımız için Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, aziz milletimize geçmiş olsun dileklerimizi arz ediyoruz.

''Kamuoyuna saygıyla duyurulur''