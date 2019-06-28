28 Haziran 2019 08:00 | Cuma
Jonathas’a onay çıktı
HUGO Rodallega’nın Denizlispor’a transferi sonrası golcü arayışlarına hız veren Trabzonspor’un ilgilendiği oyuncular arasında Brezilyalı Jonathas’ın olduğu öğrenildi.
GÜNEŞ
■ Bundeliga ekibi Hannover 96’yla küme düşme üzüntüsü yaşan 30 yaşındaki sambacı, 1 yıl daha sözleşmesi olmasına rağmen takımdan ayrılmaya karar verdi. Menajerler aracılığıyla Bordo-Mavili kulübe önerilen golcü oyuncu, teknik ekibin onay vermesinin ardından listeye alındı. Yönetimin maliyet raporunu inceleyerek önümüzdeki günlerde Jonathas’la masaya oturacağı aktarıldı.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Süleyman Hurma: Uygun şartlar oluşursa Mehmet Topal'a teklifte bulunacağız
- Yusuf Erdoğan'ın Galatasaray formalı paylaşımı Fatih Terim'i kızdırdı
- Fenerbahçe Mitrovic ve Türüç için görüşmelerini sürdürüyor
- Khedira'nın Beşiktaş'ın teklifini reddettiği iddia edildi
- Fenerbahçe, Eljif Elmas'ın satışı sonrası gelecek isimlere imzayı attıracak