İstikameti İstanbul

GÜNEŞ

■ OLYMPIAKOS’A transfer olan Mathieu Valbuena’nın yerini doldurmak isteyen Fenerbahçe, birçok oyuncu ile temasa geçti. Bu oyunculardan biri de Schalke forması giyen Yevhen Konoplyanka… Ukraynalı oyuncu için teknik direktör Ersun Yanal da onay verdi ve transfer için çalışmalar başladı. İlk olarak 29 yaşındaki futbolcunun menajeriyle bir görüşme gerçekleştiren Sarı-Lacivertliler, her konuda prensip anlaşmasına vardı.

SCHALKE İLE PAZARLIKLAR SÜRÜYOR

■ KONOPLYANKA ile söz kesilmesinin ardından Schalke ile ilk temas kuruldu. Ukraynalı futbolcuyu elinden çıkarmak isteyen Alman ekibi, Fenerbahçe’ye ‘gelin görüşelim’ mesajı yolladı. Sarı-Lacivertli kulüp adına Sportif Direktör Damien Comolli Schalke yetkilileri ile bir araya geldi. 2017 yılında Sevilla’dan 12.5 milyon euroya transfer edilen Konoplyanka için Almanlar 7 milyon euro talep etti. Fenerbahçe’nin ilk teklifi ise 4 milyon euro oldu.

YILLIK 3.5 MİLYON EURO ALACAK

■ UKRAYNALI’DAN kurtulmak isteyen Schalke’nin fiyat düştüğü ve pazarlıkların kıran kırana devam ettiği öğrenildi. Alman basını da iki takım arasındaki transfer görüşmesini doğruladı. Tarafların anlaşması halinde Konoplyanka en geç önümüzdeki hafta İstanbul’a gelecek ve kendini Sarı-Lacivertli kulübe bağlayan imzayı atacak. Fenerbahçe’nin 29 yaşındaki oyuncuya bonuslar hariç yıllık 3.5 milyon euro maaş vereceği kaydedildi