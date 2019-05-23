İrfan Can Fenerbahçe'ye gidiyor
Fenerbahçe, Başakşehir’in başarılı futbolcusu İrfan Can Kahveci ile ilgileniyor. Sarı-lacivertlilerin yaz transfer döneminde İrfan’a Fenerbahçe forması giydireceği iddia edildi.
Spor Toto Süper Lig’de bu sezon bekleneni veremeyen Fenerbahçe transfer harekatına erken başladı. Dün Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ’ın Emre Belözoğlu’nun Fenerbahçe’de oynamak istediği açıklamasını yapmasının ardından bir iddia da İrfan Can Kahveci için geldi. Sarı-lacivertlilerin Teknik Direktörü Ersun Yanal’ın İrfan Can’ı çok istediği ve yaz transfer döneminde İrfan’ın Fenerbahçe’ye transfer olacağı iddia edildi.
23 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu sezon Başakşehir formasıyla tüm kulvarlarda 36 maçta forma giydi ve 4 gol, 5 asistlik performans gösterdi.
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