Guardian Gazetesi'ne konuştu! 'Fenerbahçe'nin konumundan dolayı herkes transfer kararıma şaşırdı'

Fenerbahçe'nin Chelsea'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Victor Moses, Guardian Gazetesi'ne özel bir röportaj verdi. Röportajında Fenerbahçe'yi seçme nedenini anlatan Moses, Türkiye'deki futbol tutkusundan da bahsetti.

Fenerbahçe'ye transfer olmasındaki ana sebebi, "futbol oynamak" olarak açıklayan Moses, "Chelsea benim için çok özel bir yer ve taraftarla her zaman harika bir ilişkim oldu ancak kulübün yöneticilerinin gelecek planlamalarında yer almadım. Benim futbol oynamaya ihtiyacım vardı ve bu yüzden de Fenerbahçe'ye transfer olmaya karar verdim. Fenerbahçe'ye transfer olduğum zaman Fenerbahçe'nin konumundan (sportif başarısızlık) dolayı herkes bu kararıma şaşırdı ancak benim Fenerbahçe'ye gelmemdeki temel neden buydu. Fenerbahçe gibi büyük bir kulüp böyle bir durumda olmamalıydı" dedi.

Türkiye'deki futbol atmosferini "çılgın" olarak tamamlayan Moses, "Türkiye'de statlardaki atmosfer, İngiltere'den tamamen farklı. Türkiye'de her maç, kazanılması gereken bir oyun. Taraftarlar inanılmaz tutkulu ve bu sadece bir futbol değil, yaşam tarzı. Galatasaray ve Beşiktaş'a karşı oynayabilmek için kariyerimde elde ettiğim önemli tecrübelerden. Atmosferi hissedebiliyorsunuz, şarkı söyleyenker, zıplayan tarfatralar nedeniyle statın yıkılabikleceğini hissedebiliyorsunuz. Atmosfer harika. Türkiye'de taraftarlar, sadece takımlarını çok seviyor, takımlarını destekliyor ve takımlarının kazanmasını istiyor" şeklinde konuştu.

Fenerbahçe'ye transfer olmadan önce birçok teklif aldığının altını çizen Moses, "Dünyanın dört bir yanından gelen tekliflere rağmen Türkiye'ye tercih ettiğini ifade eden Moses, "Açıkcası benim için verilmesi kolay bir karar değildi. Fenerbahçe'ye gelmek istedim, çünkü tek amacım futbol oynamaktı. Kulübü, geldiğimden daha iyi bir noktaya taşımak istiyorum. Eşim ve iki çocuğum ile beraber İstanbul'dayım ve bu durum benim hayatımı daha da kolaşlaştırdı" ifadelerini kullandı.