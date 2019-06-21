Genç yıldızlar zammı kaptı

GÜNEŞ

NWAKAEME’YE YENİ SÖZLEŞME

TRABZONSPOR yönetimi, transferin gözdesi Yusuf Yazıcı ile Abdülkadir Ömür’ün maaşında iyileştirmeye gitme kararı aldı. İki yıldızını satmak istemeyen Bordo-Mavili yönetim, 2.75 milyon TL yıllık kazancı olan Yusuf ile Abdülkadir’e 1’er milyon TL zam yapacak. Genç kaleci Uğurcan Çakır ve Abdülkadir Parmak da yeni sözleşmeyi kaptı. Başkan yardımcısı Ertuğrul Doğan bunlara ek olarak Nwakaeme'nin sözleşmesini de revize ettiklerini söyledi.

İMZALAR DEVAM EDECEK

TRANSFERLERİ değerlendiren Bordo-Mavili yönetici, “Yusuf Sarı, Fıratcan Üzüm, Atakan Gündüz, Salih Kavrazlı gibi genç oyuncuları kadromuza kattık, katmaya da devam edeceğiz. Altyapımızdan genç oyuncularla profesyonel sözleşme imzaladık. Transferlerimizin büyük ağırlığı da genç oyuncular olacak. Kulübün gerçeklerine göre hareket etmeliyiz. Bu oyuncular, belki herkesin bildiği oyuncular değil ama geleceğin yıldızları olacaklarına inanıyoruz” diye konuştu.