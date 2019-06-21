Genç yıldızlar zammı kaptı
Bordo-Mavililer Yusuf Yazıcı ile Abdülkadir Ömür’ün maaşına 1’er milyon TL zam yaptı. İki yıldızını satmama kararı olan Trabzonspor, yerli oyuncularına da sözleşme jesti sundu.
GÜNEŞ
NWAKAEME’YE YENİ SÖZLEŞME
TRABZONSPOR yönetimi, transferin gözdesi Yusuf Yazıcı ile Abdülkadir Ömür’ün maaşında iyileştirmeye gitme kararı aldı. İki yıldızını satmak istemeyen Bordo-Mavili yönetim, 2.75 milyon TL yıllık kazancı olan Yusuf ile Abdülkadir’e 1’er milyon TL zam yapacak. Genç kaleci Uğurcan Çakır ve Abdülkadir Parmak da yeni sözleşmeyi kaptı. Başkan yardımcısı Ertuğrul Doğan bunlara ek olarak Nwakaeme'nin sözleşmesini de revize ettiklerini söyledi.
İMZALAR DEVAM EDECEK
TRANSFERLERİ değerlendiren Bordo-Mavili yönetici, “Yusuf Sarı, Fıratcan Üzüm, Atakan Gündüz, Salih Kavrazlı gibi genç oyuncuları kadromuza kattık, katmaya da devam edeceğiz. Altyapımızdan genç oyuncularla profesyonel sözleşme imzaladık. Transferlerimizin büyük ağırlığı da genç oyuncular olacak. Kulübün gerçeklerine göre hareket etmeliyiz. Bu oyuncular, belki herkesin bildiği oyuncular değil ama geleceğin yıldızları olacaklarına inanıyoruz” diye konuştu.
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