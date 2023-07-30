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Galatasaray, Icardi ile 3 yıllık anlaşma sağlandığını açıkladı
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30 Temmuz 2023 Pazar 15:09:00 - Güncelleme:30 Temmuz 2023 Pazar 15:09:00

Galatasaray, Icardi ile 3 yıllık anlaşma sağlandığını açıkladı

Kaynak: AA

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Galatasaray, Mauro Icardi ile 3 yıllık anlaşma sağlandığını, futbolcuya her sezon için net 6 milyon avro, eski kulübüne ise 10 milyon avro bonservis bedeli ödeneceğini açıkladı.

Galatasaray Kulübü, geçen sezon kiralık olarak sarı-kırmızılı formayı giyen Arjantinli futbolcu Mauro Icardi ile 3 yıllık anlaşma sağlandığını açıkladı. Arjantinli futbolcuya her sezon için net 6 milyon avro, eski kulübü Paris Saint-Germain'e (PSG) ise 4 sezona yayılmış taksitlerle 10 milyon avro bonservis bedeli ödenecek.

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Mauro Emanuel Icardi Rivero ve kulübü SAS Paris Saint Germain Football ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne, 4 sezona yayılmış taksitlerle, 10.000.000 avro transfer bedeli ödenecektir. Futbolcu ile 2023-2024 sezonundan başlayarak 3 sezon için anlaşmaya varılmış olup her bir futbol sezonu için net 6.000.000 avro sezonluk ücret ödenecektir." denildi.

Icardi, sarı-kırmızılı formayla geçen sezon Süper Lig'de 24 müsabakada 22 gol atarken, 2 maçta görev aldığı Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında ise 1 kez fileleri havalandırdı.

Arjantinli yıldız, Galatasaray'ın elde ettiği şampiyonlukta önemli rol alan futbolculardan oldu.

Etiketler : galatasaray mauro icardi futbolcu bonservis
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