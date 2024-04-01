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01 Nisan 2024 Pazartesi 13:53:00 - Güncelleme:01 Nisan 2024 Pazartesi 13:53:00

Fenerbahçe'de Osayi-Samuel, Oosterwolde ve İrfan Can Eğribayat PFDK'ye sevk edildi

Kaynak: AA

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Fenerbahçeli futbolcular Bright Osayi-Samuel, Jayden Oosterwolde ve İrfan Can Eğribayat ile Trabzonspor'dan antrenör Egemen Korkmaz, tedbirsiz olarak PFDK'ye sevk edildi.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, Osayi-Samuel'in Trabzonspor-Fenerbahçe maçındaki kavgaları nedeniyle disipline gönderildiği bildirildi. Oosterwolde ve İrfan Can Eğribayat'ın ise sportmenliğe aykırı hareket ve kavga sebebiyle PFDK'ye sevk edildiği aktarıldı.

Sarı-lacivertli kulübün görevlileri Kürşat Çiftlik ve Okan Özkan'ın da aynı müsabakadaki kavgaları yüzünden disipline verildiği ifade edildi.

Trabzonspor Kulübünün saha olayları ve talimatlara aykırı hareketten dolayı, bordo-mavililerin antrenörü Egemen Korkmaz'ın ise müsabakadaki kavgası nedeniyle disipline sevk edildiği belirtildi.

Etiketler : türkiye futbol federasyonu trabzonspor fenerbahçe pfdk
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