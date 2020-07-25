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25 Temmuz 2020 Cumartesi 19:11:00 - Güncelleme:25 Temmuz 2020 Cumartesi 19:11:00

Fatih Terim'in transfer listesi ortaya çıktı!

Kaynak: AA

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Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi... Süper Lig'de dün akşam oynanan Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasıyla sezonu kapatan Galatarasay'da, bugünden itibaren tüm enerji transfere harcanacak.

Koronavirüs salgını nedeniyle futbola verilen aradan itibaren yeni sezon kadrosu için hazırlıklara başlayan sarı-kırmızılılar vites artıyor.

Takımda büyük bir revizyon yapacak ve birçok oyuncuyla yollarını ayıracak Galatasaray, genç ve maliyeti düşük tecrübeli oyuncular üzerinde duruyor.

Süper Lig'de dün akşam Fraport TAV Antalyaspor ile deplasmanda 2-2 berabere kalan ve sezonu 56 puanla noktalayan Galatasaray'da yönetim, yeni sezonda takımı hedeflere taşıyacak bir kadro oluşturmak için çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Galatasaray'da yolların ayrılacağı isimler belirlenirken takıma katılacak olanlar da ortaya çıktı!

Pandemi nedeniyle futbola ara verilmesinden bu yana transfer çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılar, üç transferi şimdiden bitirdi.

Galatasaray, Demir Grup Sivasspor ile sözleşmesi sona eren Emre Kılınç, Çaykur Rizespor ile kontratının sonunda olan Oğulcan Çağlayan ve Anagold 24 Erzincanspor'dan Kerem Aktürk ile anlaşma sağladı.

Galatasaray'da teknik heyetin 'fırsat transferi' olarak baktığı Arda Turan, Emre Çolak ve Semih Kaya da yeni kadro tahtasında yazılı durumda.

'Florya Akademisi'nden yetişen bu üç oyuncuyu Fatih Terim yeniden takımda görmeyi çok istiyor.

Sarı-kırmızılılar, takıma veda eden Brezilyalı defans oyuncusu Mariano'dan boşalan yeri Omar Elabdellaoui ile dolduracak.

Bonservis bedeli ödenmeyecek 28 yaşındaki Norveçli milli futbolcuyla yıllık 1.5 milyon Euro'ya el sıkışıldı.

Bu arada, Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren ve Fenerbahçe'yle de anlaşamayan Caner Erkin de Galatasaray'a çok yakın.

Sarı-kırmızılılar bir dönem formasını giyen milli futbolcuyla 2+1 yıllık sözleşme imzalamayı planlıyor.

Orta sahayı da güçlendirmek isteyen Galatasaray, transfer listesinin üst sıralarına Hes Kablo Kayserispor'un Ganalı milli oyuncusu Bernard Mensah'ı yazdı.

Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'a kiralanan Brezilyalı stoper Maicon'un satılması halinde Mensah kadroya katılacak.

Yurt dışındaki Türk futbolcuları da yakından takip eden yönetim, Almanya Bundesliga'da küme düşen Fortuna Düsseldorf'un milli forveti Kenan Karaman'ın menajeriyle görüştü.

Kulübüyle 2 milyon Euro'ya serbest kalma maddesi bulunan 26 yaşındaki oyuncunun Süper Lig'e pek sıcak bakmadığı ancak futbolcuyu ikna için tüm şartların zorlandığı öğrenildi.

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