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31 Ağustos 2020 Pazartesi 00:40:00 - Güncelleme:31 Ağustos 2020 Pazartesi 00:40:00

Eski Galatasaylı Yuto Nagatomo Marsilya'ya transfer oldu

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Galatasaray'dan ayrılan Japon kanat oyuncusu Yuto Nagatomo'nun yeni takımı Fransa Lig 1 takımlarından Marsilya oldu.

Galatasaray'dan ayrılan Yuto Nagatomo, Fransız devi Marsilya'yla anlaşma sağladı. Bonservisi elinde bulunan Japon oyuncunun transferinin kısa süre içinde açıklanması bekleniyor.

33 yaşındaki oyuncu kariyerinin sonlarına yaklaşmasına rağmen para yerine futbolu tercih etti. Suudi takımı Al Nassr'dan da teklif alan Nagatomo, Arapların Marsilya'dan daha fazla maaş teklifini ise reddetti ve Fransa'yı seçti.

(star.com.tr)

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