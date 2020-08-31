Yuto Nagatomo Marsilya'ya transfer oldu

Galatasaray'dan ayrılan Yuto Nagatomo, Fransız devi Marsilya'yla anlaşma sağladı. Bonservisi elinde bulunan Japon oyuncunun transferinin kısa süre içinde açıklanması bekleniyor.

33 yaşındaki oyuncu kariyerinin sonlarına yaklaşmasına rağmen para yerine futbolu tercih etti. Suudi takımı Al Nassr'dan da teklif alan Nagatomo, Arapların Marsilya'dan daha fazla maaş teklifini ise reddetti ve Fransa'yı seçti.

(star.com.tr)