Fenerbahçe üç puanı tek golle aldı

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında ligde kalma savaşı veren BB Erzurumspor, evinde Fenerbahçe'yi konuk etti. Kazım Karabekir Stadı'nda oynanan mücadeleyi Fenerbahçe 1-0'lık skorla kazandı ve üst üste 3. galibiyetini aldı.

Fenerbahçe'nin galibiyet golünü, 25. dakikada sakatlanan Valbuena'nın yerine oyuna dahil olan Victor Moses 58. dakikada penaltıdan kaydetti.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe 43 puana yükselirken, ligi 6. sırada tamamlama adına önemli bir adım attı. BB Erzurumspor ise üst üste 2. yenilgisini aldı ve 32 puanla 17. sırada kalırken, ligde kalmak için son haftada Göztepe ve Bursaspor'un yenilmesini beklemek zorunda kaldı.

Süper Lig'in son haftasında Fenerbahçe evinde Antalyaspor'u konuk edecekken, BB Erzurumspor ise deplasmanda Kayserispor'a konuk olacak.