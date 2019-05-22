22 Mayıs 2019 18:05 | Çarşamba
Chelsea'den Willy Caballero bir yıllık sözleşme
İngiliz kulübü Chelsea, tecrübeli file bekçisi Caballero'nun sözleşmesinin bir yıl uzatıldığını duyurdu.
İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'de Arjantinli kaleci Willy Caballero'nun sözleşmesi bir yıl uzatıldı.
Chelsea Kulübü, 37 yaşındaki kaleci Caballero'nun sözleşmesinin 2019-2020 sezonu sonuna kadar uzatıldığını duyurdu.
Caballero, Temmuz 2017'de transfer olduğu Chelsea'de şu ana kadar 23 maça çıktı.
(AA)
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