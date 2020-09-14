Avrupa'da transfer döneminin şampiyonu Chelsea

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14 Eylül 2020 Pazartesi 13:07:00 - Güncelleme:14 Eylül 2020 Pazartesi 13:07:00

Chelsea'den 223,20 milyon euroluk transfer

Kaynak: AA

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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, transfer döneminde kadrosuna kattığı yıldız oyuncularla Avrupa futbolunda adından sıklıkla söz ettiriyor.

Yayın ve sponsor gelirlerinin artmasının ardından Avrupa'da son yıllarda transfere en çok harcama yapan lig konumuna gelen İngiltere Premier Lig'e, bu sezon da önemli oyuncular katıldı.

Son yıllarda elde ettiği başarılarla lige damga vuran Liverpool ile Manchester City'nin gerisinde kalan Chelsea ise kadrosunda köklü değişime giderek transfere en fazla harcama yapan Avrupa kulübü oldu.

TRANSFERLERE 223,20 MİLYON AVRO BONSERVİS BEDELİ ÖDEDİ

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle gelirlerin önemli oranda azalmasının ardından Avrupa'nın birçok büyük kulübü transfer bütçesini daraltmayı tercih ederken, Chelsea ise kadrosunu önemli oyuncularla güçlendirdi.

Dünyaca ünlü Rus milyarder iş adamı Roman Abramoviç'in sahibi olduğu ve eski yıldız oyuncusu Frank Lampard'ın teknik direktörlüğünü üstlendiği Chelsea, bu yaz 6 oyuncuyu kadrosuna kattı.

Oyuncuların tahmini piyasa değerini saptayan Alman internet sitesi "Transfermarkt"ın verilerine göre, Chelsea bu oyuncular için toplam 223,20 milyon avro bonservis bedeli ödedi.

CHELSEA'NİN HÜCUM HATTI ALMAN YILDIZLARA EMANET

Londra temsilcisi, bu yaz transfer bütçesinin önemli bir kısmını Alman yıldızlara harcadı. Bayer Leverkusen'in altyapıdan yetiştirdiği ve geleceğin önemli futbol yıldız adayları arasında gösterilen hücuma dönük orta saha oyuncusu Kai Havertz, 80 milyon avro karşılığında Chelsea'ye transfer oldu.

Chelsea'nin yaz transfer sezonunda bir oyuncuya verilen en yüksek bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattığı 21 yaşındaki Havertz, geçen sezon Bayer Leverkusen formasıyla 45 maçta ağları 18 kez sarstı ve Almanya Milli Takımı'nda 7 maça çıktı.

Chelsea'nin kadrosuna kattığı diğer yıldız Alman oyuncu ise 24 yaşındaki Timo Werner oldu. Ülkenin son yıllarda yetiştirdiği en önemli santrforlar arasında gösterilen ve milli takımda 30 maçta 12 gole imza atan RB Leipzig'de forma giyen Werner'in bonservisi için Chelsea'nin kasasından 53 milyon avro çıktı.

Londra ekibinin hücum hattını güçlendirmek adına yaptığı diğer transfer ise Ajax'ta forma giyen Faslı yıldız Hakim Ziyech oldu. Ajax formasıyla 165 karşılaşmada 48 gole imza atan kanat oyuncusu için Chelsea, bonuslar hariç 40 milyon avro bonservis bedeli ödedi.

CHELSEA SAVUNMAYI DA GÜÇLENDİRDİ

Chelsea'nin diğer 3 transferi ise savunmaya yönelik oldu. Leicester City'nin son yıllardaki çıkışında pay sahibi olan futbolcular arasında gösterilen 23 yaşındaki sol bek Ben Chilwell, 50,2 milyon avro bonservis bedeli karşılığında Londra ekibine geçti.

İngiltere Premier Lig'in en istikrarlı oyuncuları arasında gösterilen ve İngiltere Milli Takımı'nda 11 maçta görev alan Chilwell, Chelsea ile 5 yıllık sözleşmeye imza attı.

İngiltere temsilcisi, takımlarıyla sözleşmeleri sona eren diğer iki oyuncu için bonservis bedeli ödemedi. Paris Saint-Germain'in Brezilyalı deneyimli stoperi Thiago Silva ve Fransız ekibi Nice'in 21 yaşındaki defans oyuncusu Malang Sarr, kariyerlerine gelecek sezon Chelsea formasıyla devam edecek.

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