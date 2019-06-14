Burak Yılmaz Lecce'yi reddetti

İTALYAN basını, Serie A’ya yükselen Lecce kulübünün, Beşiktaş’ın golcüsü Burak Yılmaz’la ilgilendiğini ve transfer için görüşmeler yaptığını duyurdu. Beşiktaş cephesinden de böyle bir talebin olduğu ve kulübe iletildiği doğrulandı. Ancak Siyah-Beyazlı yönetim, öncelikle Burak Yılmaz’ın bu konudaki düşüncesinin kendileri için belirleyici olacağını söyledi, topu Burak’a attı. 33 yaşındaki golcü oyuncuyla yapılan görüşmeler ise olumsuz sonuçlandı. Futbolu bırakana kadar Beşiktaş’ta kalmak niyetinde olduğunu İtalyan kulübüne ileten Burak, teşekkür etti... Tecrübeli golcüye daha önce Sampdoria’dan da teklif geldiği bildirilmişti. Geçen sezonun devre arasında Trabzonspor’da alacaklarını bırakarak Beşiktaş’a gelen Burak Yılmaz, 15 maç oynamış ve Siyah-Beyazlı takımda da 11 gole imza atmıştı. Burak hakkında son kararı yeni Teknik Direktör Abdullah Avcı verecek.

(Aksam)