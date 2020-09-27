Rize'de puanlar paylaşıldı

Aytemiz Alanyaspor deplasmanda Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı

Süper Lig’de ilk 2 hafta maçını kazanan Aytemiz Alanyaspor, ilk puan kaybını Çaykur Rizespor deplasmanında yaşadı.

Konuk ekip 69’da Mustafa Pektemek’in golüyle 1-0 öne geçerken, Rizespor bu gole 81. dakikada Loic Remy ile cevap verdi.

90+2’de Tunay Torun Rizespor adına karşı karşıya pozisyondan yararlanamayınca mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.

Bu sonucun ardından Rizespor sezonun ilk puanını alırken, ilk 2 maçını kazanan Alanyaspor ise ilk kaybını yaşadı ve puanını 7’ye çıkardı.

Süper Lig'in 4. haftasında Alanyaspor evinde Hatayspor'u konuk ederken, Rizespor ise BB Erzurumspor deplasmanına gidecek.