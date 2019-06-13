Atletico Madrid yetkilileri, Eljif Elmas transferine son noktayı koymak için İstanbul'a geliyor

İspanyol ekiplerinden Atletico Madrid, Fenerbahçe'nin 19 yaşındaki yıldızı Eljif Elmas'ı kadrosuna katmak için İstanbul'a geliyor.

Madridli yetkililer, sarı-lacivertlilerin kapısını 14 milyon Euro ile çalacak ama Fenerbahçe, Eljif Elmas için daha büyük beklentiler içerisinde. Transfer konusunda UEFA'dan gelecek kararı bekleyen sarılacivertliler, futbolcu alabilmek için kaynak arayışını da sürdürüyor. İspanyollar fiyatı biraz daha arttırırsa taraflar prensip anlaşmasına varacak.

İtalyan ve İngiliz ekiplerinin de göz hapsindeki Makedon orta saha, La Liga'da oynamak istediği için A. Madrid'e sıcak bakıyor. Fenerbahçe, Eljif Elmas'ı 2017 yılında 180 bin Euro yetiştirme bedeli karşılığında transfer etmişti.

ELJIF ELMAS: 40 MAÇ 4 GOL

180 bin euro bonservisle Fenerbahçe'ye transfer olan 19 yaşındaki Eljif Elmas, geçen sezon 40 maçta forma giydi ve 4 gol attı.

(Sabah)