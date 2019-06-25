Arjantinli golcü Ferreyra, Galatasaray'a teklif edildi

Shakhtar Donetsk’te hem Mircea Lucescu hem de Paulo Fonseca ile iyi işlere imza atan ve sözleşmesi sona erdikten sonra adı sık sık üç büyüklerle anılan Facundo Ferreyra tercihini Benfica’dan yana kullanmıştı.

Aradan geçen 1 yılın ardından Arjantinli futbolcu performans olarak sürekli geriye doğru gitti. Benfica’da fazla forma şansı bulamayan, sahaya çıktığı maçlarda ise sadece 1 gol atan Facundo daha sonra La Liga ekiplerinden Espanyol’a kiralanmış fakat 29 yaşında forvet burada da kendisinden beklenen çıkışı yakalayamamıştı.

FERREYRA GALATASARAY'A TEKLİF EDİLDİ

Espanyol’da kiralık olarak forma giyen Facundo Ferreyra’nın bu sezon Benfica kadrosunda düşünülmediği ortaya çıktı. Portekiz Ligi’nde şampiyon olan ve Seferovic, Rafa Silva, Jonas’la iyi bir hücum hattı oluşturan Bruno Lage’nin Ferreyra’yı istemediği öğrenilirken, tecrübeli futbolcunun menajerler aracılığıyla Galatasaray’a teklif edildiği bildirildi. Tıpkı Benfica gibi bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek olan sarı kırmızılı kulübe oldukça sıcak bakan Ferreyra’nın Süper Lig’e gelmek istediği öğrenilirken, oyuncunun Fatih Terim’le beraber yeniden çıkış yapabileceği belirtildi.

Shakhtar Donetsk’te oynadığı son sezonda 42 maçta 29 gol atan Facundo, daha önce 2014 yılında Newcastle’a da kiralık olarak verilmişti. (TM Dijital Haber Merkezi)