Altay - Giresunspor maçına koronavirüs engeli! 34 pozitif vaka

Kulüpten yapılan açıklamada, "Bu pazar oynayacağımız Altay maçımız rakip kulüpte çıkan covid-19 vakaları nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmiştir." ifadelerine yer verildi.

Altay'dan açıklama: "Kulüp genelinde toplam 34 pozitif vaka tespit edilmiştir."