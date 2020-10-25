25 Ekim 2020 Pazar 09:18:00 - Güncelleme:25 Ekim 2020 Pazar 09:18:00
Altay - Giresunspor maçına koronavirüs engeli! 34 pozitif vaka
Kaynak: AA
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TFF 1. Lig ekibi Giresunspor, yarın oynanacak Altay maçının rakipteki Covid-19 vakaları nedeniyle ertelendiğini açıkladı. Altay'dan yapılan açıklamada ise kulüpte toplam 34 vaka tespit edildiği belirtildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Bu pazar oynayacağımız Altay maçımız rakip kulüpte çıkan covid-19 vakaları nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmiştir." ifadelerine yer verildi.
Altay'dan açıklama: "Kulüp genelinde toplam 34 pozitif vaka tespit edilmiştir."
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