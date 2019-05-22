Almanya'nın Belarus ve Estonya kadrosu açıklandı

  • Bist 100
    83.675
  • Dolar
    6,0966
  • Euro
    6,8038
  • Altın
    249,6355
İstanbul
16 / 26
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Altun, Cumhurbaşkanlığı muhabirleriyle iftarda buluştu Altun, Cumhurbaşkanlığı muhabirleriyle iftarda buluştu
Binali Yıldırım: YSK beni de mağdur etmiştir Binali Yıldırım: YSK beni de mağdur etmiştir
FIFA'dan Dünya Kupası ile ilgili tarihi karar! FIFA'dan Dünya Kupası ile ilgili tarihi karar!
Spor Toto 1. Lig play-off turunda ilk maçlar tamamlandı Spor Toto 1. Lig play-off turunda ilk maçlar tamamlandı
Öğrenci akbili farkı Büyükşehir'den Öğrenci akbili farkı Büyükşehir'den
Orta Amerika ülkelerine destek Orta Amerika ülkelerine destek
Yargıda devrim niteliğinde reform Yargıda devrim niteliğinde reform
'Politikanın yüz karası' 'Politikanın yüz karası'
Dikkat! Boğaz reflüsü olabilirsiniz Dikkat! Boğaz reflüsü olabilirsiniz
Otomobil devlerinden güldüren kapışma Otomobil devlerinden güldüren kapışma
Meksika'dan Robin Hood projesi Meksika'dan Robin Hood projesi
Kendi filmini izlemedi Kendi filmini izlemedi
Sivasspor'a Emre Kılınç'tan kötü haber Sivasspor'a Emre Kılınç'tan kötü haber
Mars'a Türk çıkarması Mars'a Türk çıkarması
İftar sofrası İftar sofrası
En güzel isimler O'na mahsus En güzel isimler O'na mahsus
Dünya onların ahiret bizim Dünya onların ahiret bizim
Sadaka kötülüğün kalkanıdır Sadaka kötülüğün kalkanıdır
Yerli patates daha az suyla yetişecek Yerli patates daha az suyla yetişecek
Doktora öğrencisine çifte burs fırsatı Doktora öğrencisine çifte burs fırsatı
Üniversiteliye günde 67 lira Üniversiteliye günde 67 lira
Anadolu Efes seride 1-0 öne geçti Anadolu Efes seride 1-0 öne geçti
Giresun'da gri listede aranan PKK'lı terörist yakalandı Giresun'da gri listede aranan PKK'lı terörist yakalandı
Hırsız serbest! Hırsız serbest!

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

22 Mayıs 2019 17:11 | Çarşamba

Almanya'nın Belarus ve Estonya kadrosu açıklandı

Belarus ve Estonya ile karşılaşacak Almanya Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosuna Türk asıllı futbolcu İlkay Gündoğan da çağrıldı.

Almanya Milli Futbol Takımı'nın, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde Belarus ve Estonya ile yapacağı maçların aday kadrosu belli oldu.

Almanya Futbol Federasyonu (DFB) tarafından yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Joachim Löw, EURO 2020 Elemeleri C Grubu'nda 8 Haziran'da deplasmanda Belarus ve 11 Haziran'da Estonya ile iç sahada karşılaşacak Alman Milli Takımı'nın 22 kişilik aday kadrosunu belirledi.

Löw, Manchester City'de forma giyen Türk asıllı futbolcu İlkay Gündoğan'ı kadroya dahil ederken, Barcelona'nın file bekçisi Marc-Andre ter Stegen ve Real Madrid'de oynayan Toni Kroos sakatlıkları sebebiyle kadroda yer almadı.

Almanya A Milli Takımı'nın Belarus ve Estonya karşılaşmalarının aday kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Kaleci: Manuel Neuer (Bayern Münih), Bernd Leno (Arsenal), Kevin Trapp (Eintracht Frankfurt)

Savunma: Matthias Ginter (Borussia Mönchengladbach), Marcel Halstenberg, Lukas Klostermann (Leipzig), Jonas Hector (Köln), Thilo Kehrer (Paris Saint-Germain), Nico Schulz (Hoffenheim), Niklas Stark (Hertha Berlin), Niklas Süle (Bayern Münih), Jonathan Tah (Bayer Leverkusen)

Orta saha: Julian Brandt, Kai Havertz (Bayer Leverkusen), Julian Draxler (Paris Saint-Germain), Serge Gnabry, Leon Goretzka, Joshua Kimmich (Bayern Münih), İlkay Gündoğan (Manchester City)

Forvet: Marco Reus (Borussia Dortmund), Leroy Sane (Manchester City), Timo Werner (Leipzig)

Öte yandan İtalya ve San Marino'da 16-30 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'na katılacak Alman Milli Takımı'nın aday kadrosu da açıklandı. Kadroda, Türk asıllı futbolcular Levin Öztunalı ve Suat Serdar da yer aldı.

Usulüne uygun bir sayımda CHP'nin 35 bin oyu geçersiz sayılırdı
YSK kesin sonuçları ilan etti
'Büyük hamleler için elverişli zemine sahibiz'
Giresun'da gri listede aranan PKK'lı terörist yakalandı
FIFA'dan Dünya Kupası ile ilgili tarihi karar!
'YSK'ye dönük saldırıları devam ettiriyor'
Son dakika... Liselere giriş sınavı belgesi yayımlandı
Flaş iddia! Suudi Arabistan 3 din adamını ramazandan sonra idam edecek
SON DAKİKA! Başkan Emre Belözoğlu'nun yeni takımını açıkladı
Ağaç kökleri maket evlerde hayat buluyor
Sarar çiftine yönelik soygunda yeni gelişme
Şehit Kiraz davasında flaş gelişme
Bakan Varank'tan esnafa uyarı! Son gün 28 Mayıs
Evlenme teklifini kabul etmeyen kadını...
Başkan Erdoğan: Bu densizlik, had bilmezlik hatta ahlaksızlıktır
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in baba olduğu iddia edildi
SON DAKİKA! Futbolu bırakmıştı dev kulüpten teklif aldı
Hesabına fazla yatan altını geri iade etmek için uzun uğraşlar verdi
AYM "Kızıl Soros" lakaplı Osman Kaval için kararını verdi
İşte 'Fener Ol' kampanyasında toplanan para! Bir gece daha yapılacak
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ