Ali Koç'tan Süper Kupa maçı öncesi açıklamalar! "İsyanımızın ilk somut adımı"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Süper Kupa maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

İŞTE O AÇIKLAMALAR...

"Açıklayacak çok şey var. Birkaç dakikanızı alacağım. Öncelikle bugün ne yaşanacaksa bugüne kadar ne yaşandıysa tüm Fenerbahçe taraftarlarına şunu söylemek istiyorum. İslam Çupi'nin sözlerini hatırlamanın tam da günüdür. Fenerbahçe, yüzde 50-50 şansı olan bir müsabakaya a takımını getirmemiş, kupa şansını zayıflatmış, bunu da inandığı ilkeler, değerler ve uğradığı haksızlıklara isyan etme noktasına geldiği için yapmıştır."

'F.BAHÇE'Yİ İSYAN ETTİRECEK NOKTAYA GELİNDİ'

"Yaşadığımız haksızlıklar, terör örgütünün kurduğu kumpaslar, futbol takımımıza yapılan suikast girişimi, son deplasman maçımızda futbolcularımıza yapılan linç teşebbüsü, zorbalıkla çalınan özellikle 3 defa son haftada çalınan şampiyonluklarımız. Bütün bu kötülüklerin, garip olayların, anormalliklerin tek bir kulübün başına gelmesi, olayların sıradanlaşması Fenerbahçe'yi isyan ettirecek noktaya getirmiştir."

'İSYANIMIZIN İLK ADIMI'

"İsyanımızın ilk adımını bugün istemeyerek, arzu etmeyerek bu değerli şehrimiz Şanlıurfa'da atmak zorundayım. Kötülüklerin, kötülüğün tarifi hiçbir alanda futbol alanında olduğu kadar somut, delilli ve gerçek olmamıştır. Bu gidişata son verilmediği için kötülükler, kötülük yapanlar arsızlaşmış, beden bulmuş ve artarak devam etmiştir."

'ŞAİBELİ SÜRECİN KAZANANI BELLİ'

"Son 20 yılı ve özellikle 3 Temmuz kumpası sonrasını konuşuyoruz. Garip, şaibeli, pek çok soru işaretli sürecin kazananı da bellidir. Dolayısıyla, bizim bugünkü isyanımız, tepkimiz, Süper Kupa'daki duruşumuzun sadece maçın tarihiyle, sadece son deplasman maçında yaşadıklarımızla ilgili, alakalı değildir. Olağanüstü genel kuruldaki videomuzda yaşananları gösterdik, anlattık. Asıl sorgulanması gereken, niye Fenerbahçe bunları yaşıyor, bunlar niye hep Fenerbahçe'nin başına geliyor demektense isyanımız ve isyanımız doğrultusunda ilk adımımızı atarken işi basitleştirmek, sanki hiçbir şey yaşanmamış gibi 'ne olacak maç tarihinde, oynasanız, başkaları da oynuyor' demek bizim açımızdan kabul edilebilir değil."

'ŞEBEKE, ÇETE VE SİSTEM VAR'

"Baskıya dayanamayan TFF, iki futbolcumuza ceza verilmesini sağladı. Futbolcularımızın, teknik kadromuzun güvenliğinden sorumlu ve sağlayamayanlar ne ceza verilecek? Hakem yüksek puan aldı, onu gördük. TFF yerinde duruyor. Bakın arkadaşlar, Türk futbolunda şu döneme kadar az, şimdi daha sık dillendiriliyor, eksik ve bize göre net olan bir tespit var. Türk futbolunda hakemler üzerinden ligin gidişatını dizayn eden bir şebeke, çete, sistem var. İstedikleri şekilde manevra edebiliyorlar."

'İSYANIMIZIN İLK SOMUT ADIMI'

Ali Koç: "Biz çok şey yaşadık, sakin kaldık, sabırlı davrandık, haksızlıkları haykırdık, tüm kumpaslara, suikast girişimlerine, zorbalıklara rağmen spora odaklandık. Milli takımlara, olimpiyatlara en çok sporcu veren kulüplerden biriyiz. Artık bu haksızlıklara, adaletsizliklere, çifte standarta ve göz göre göre haksız rekabet tohumları ekenlere, emeğimizin çalınmasını isyan etmemiz gereken bir döneme girdik. Bugün attığımız adım, bundan sonra atacağımız adımların ilk somut adımıdır."

'TÜRK FUTBOLUNA RESET ZAMANI GELDİ'

Ali Koç: "Türk futboluna artık bir 'reset' zamanı geldi. Bataklığı kurutup Türk futbolunun kendisini yeniden inşa etmesi gereken bir dönemdeyiz. Tekerleği yeniden icat etmeye gerek yok. Niyet, arzu, cesaret olsun Türkiye'de bunu yapacak liyakatli kadrolar mevcuttur. Bu doğrultuda kulübümüzün haklı isyanları, zorunluluktan yapmaya karar verdiğimiz eylemler süreci yapılması gereken temizliği inşallah başlatır. Olmazsa olmaz bir konuma gelmiştir. Zaman tarafsızlık, adil rekabet ve sportif ahlakın öne çıkması gereken zamandır."

'SİHİRBAZ OLSANIZ BİLE...'

Ali Koç: "TFF isteseniz, planlasanız, kurgulasanız bu kadar çok olayı isteseniz hiç kimse aynı sezona sığdıramazdı. Sihirbaz olsanız olmazdı. Daha ne olması gerekiyor aynaya bakıp yüzleşmek için. Yalpalayan, yolda giderken anlık refleksle kararlar alan, aldığı pek çok karardan dönen, maç planlaması yapmaktan uzak, hatta bile bile mi Türkiye'nin büyük camialarını karşı karşıya getiriyorlar, bilemiyorum. Birçok uygulama, adım buna sebebiyet veriyor. Normal bir federasyon, 15 Mart'a kadar bekler, Türk takımlarının tur atlayıp atlamamasına göre tarih belirler. Onlar ne yaptılar, beklemediler. Bir Süper Kupa için tüm ligleri tatil ettiler, onun için yayıncı kuruluşa çok sempatik gözüküyorlar."

"Ligden çekilme dahil her şeyi değerlendirdik. Camianın ileri gelenleri, kongre üyeleri, eski yöneticiler, futbolcularımız, bu sezonun emeğini heba etmeyelim dediler. Acele devam etmektense bu kararı bir sonraki kurulda değerlendirelim dedik."

'FUTBOL FAKİRİ DEĞERLENDİRMELER'

Ali Koç: "Bu maç planlama üzerinden konuşmak istiyorum. Bizim isyanımızı bir maç tarihine bağlayan arkadaşlara sesleniyorum. Kötü niyetlisiniz. Bilerek, isteyerek süreci ajite etmek istiyorsunuz. Maç planlamasına bakalım. Geçen yaz oynanmalıydı, Riyad'da oynanmalıydı vs. geçiyorum. Yunan federasyonu örnek gösteriyorlar, öyleymiş, böyleymiş, Fenerbahçe kabul etmedi. Kendi beceriksizliklerine kılık olarak Yunan federasyonu gösteriyorlar. Onlar yabancı hakem getiriyor, siz de getirin. Yunan federasyonunun kararlarını paylaşarak, onun için biz de böyle davrandık demeleri futbol fakiri değerlendirmelerdir. Rakibimizin oynayacağı maçın ağırlığı, seyahat edeceği mesafe vs vs. bugün oynanması gereken Süper Kupa finalinin Şanlıurfa'daki mesafesi vs. abesle iştigaldir. Herhangi bir lig maçı değildir. Uzamaya gitme ihtimali vardır. Tek maçlık bir kupadan bahsediyoruz.

'G.SARAY TURU GEÇSE OYNAYACAK MIYDIK?'

Ali Koç: "Galatasaray da turu atlasaydı bugün bu maç oynanacak mıydı? İstanbul - Şanlıurfa mesafesi, Atina'dan iki misli. İki olayı birbiriyle eş değer tutmak samimiyetsizdir. Biz Karagümrük maçını oynayalım, erteleyelim, bu maçı sezon sonuna erteleyelim. Hadi sezon başına sığdıramadınız sezon başı oynayalım. Rakibimizi mazeret kullanarak onlar istemiyor diyorlar. Karagümrük de istemiyor, onları ne yapacaksınız diyoruz, hallederiz diyorlar. Karagümrük'e gücün yetiyor, Galatasaray'a yetmiyor, öyle mi?"