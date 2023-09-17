A Milli Takım'da Stefan Kuntz görevden alındı
A Milli Takım'da beklenen ayrılık gerçekleşti. Ay-yıldızlılarda teknik direktör Stefan Kuntz ile yollar ayrıldı.
A Milli Takım'da teknik direktör Stefan Kuntz ile yollar ayrıldı. TFF Yönetimi, Alman hocayı arayarak görevine son verildiğini bildirdi.
RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR
Alman çalıştırıcı Stefan Kuntz ile yolların ayrıldığının kısa sürede resmi olarak açıklanması bekleniyor.
MİLLİ TAKIM'DAKİ PERFORMANSI
A Milli Takım'ın başında 20 maçta çıkan Stefan Kuntz, 12 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı.
ÖNE ÇIKAN ADAYLAR BELLİ OLDU
A Milli Takım'da teknik direktörlük görevi için Abdullah Avcı, Fatih Terim gibi isimler öne çıkıyor. Ayrıca Türkiye'de daha önce Adana Demirspor'u çalıştıran Vincenzo Montella da TFF'nin adaylarından biri.
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