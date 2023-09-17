VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Mağlubiyetin baş sorumlusu onu ilan etti: Süreç dürüst ve şeffaf bir şekilde yürütülmedi
AK Parti İstanbul'dan 2024 seçim şarkısı: Yeniden İstanbul
Stefan Kuntz görevden alındı
MSB duyurdu! Türkiye'ye girmeye çalışan DEAŞ üyesi yakalandı
Memur ve emeklisi yılbaşında ne kadar zam alacak?
Ajda Pekkan: Can dostlarımıza sahip çıkalım
17 Eylül 2023 Pazar 15:23:00 - Güncelleme:17 Eylül 2023 Pazar 15:23:00

A Milli Takım'da Stefan Kuntz görevden alındı

ABONE OL

A Milli Takım'da beklenen ayrılık gerçekleşti. Ay-yıldızlılarda teknik direktör Stefan Kuntz ile yollar ayrıldı.

A Milli Takım'da teknik direktör Stefan Kuntz ile yollar ayrıldı. TFF Yönetimi, Alman hocayı arayarak görevine son verildiğini bildirdi.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Alman çalıştırıcı Stefan Kuntz ile yolların ayrıldığının kısa sürede resmi olarak açıklanması bekleniyor.

MİLLİ TAKIM'DAKİ PERFORMANSI

A Milli Takım'ın başında 20 maçta çıkan Stefan Kuntz, 12 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı.

ÖNE ÇIKAN ADAYLAR BELLİ OLDU

A Milli Takım'da teknik direktörlük görevi için Abdullah Avcı, Fatih Terim gibi isimler öne çıkıyor. Ayrıca Türkiye'de daha önce Adana Demirspor'u çalıştıran Vincenzo Montella da TFF'nin adaylarından biri.

Etiketler : a milli takımı stefan kuntz tff
Eşimle yazışarak tartışırım

Eşimle yazışarak tartışırım
Teşkilat'a pehlivan geliyor

Teşkilat'a pehlivan geliyor
Gemileri yakacak

Gemileri yakacak
İki senenin acısını çıkardı

İki senenin acısını çıkardı
Engelli hayranına jest yaptı

Engelli hayranına jest yaptı
Ayrıldılar

Ayrıldılar
5 TL'lik Şeyma

5 TL'lik Şeyma
10 günde 35 bin kişiyle buluştu

10 günde 35 bin kişiyle buluştu
Güzellik sırrı aşk

Güzellik sırrı aşk

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX