A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nde liderliğini sürdürdü

10. dakikada Cengiz Ünder'in sağ kanattan, penaltı noktası üzerine yaptığı ortada Çağlar Söyüncü topa kafayı vurdu, kaleci Moris meşin yuvarlağı kornere çeldi.

14. dakikada ay-yıldızlı ekip gole çok yaklaştı. Orta sahadan aldığı topla rakip ceza sahasına hareketlenen Zeki, ceza sahasına kaçan Halil'e pasını attı. Halil yakın mesafeden şutunu attı, meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

19. dakikada Lüksemburg'un gelişen atağında Dirk Carlson, kaleyi cepheden gördüğü pozisyonda çok sert vurdu, top yandan auta gitti.

29. dakikada gelişen milli takımın atağında Hakan Çalhanoğlu, sol kanattaki Halil'e pasını attı. Rakibinden kurtulan Halil, ceza sahasına girdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Halil, kaleci Moris'i de geçip dar açıdan şutunu attı, meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

35. dakikada ay-yıldızlı ekip penaltı kazandı. Hakan Çalhanoğlu'nun sol kanattan kullandığı kornerde Çağlar arka direkte kafayı vurdu, Lüksemburg savunmasında Barreira topa eliyle müdahale etti, hakem Carvalho Nobre penaltı noktasını gösterdi.

37. dakikada penaltı atışını kullanan Hakan Çalhanoğlu, meşin yuvarlağı kaleci Moris'in sağından ağlarla buluşturdu: 0-1.

51. dakikada milli takım net bir fırsatı kullanamadı. Lüksemburg savunmasından seken topa Hakan Çalhanoğlu ceza sahası dışından gelişine yerden çok sert vurdu, meşin yuvarlak kaleci Moris'ten döndü. Seken topu altıpas içinde önünde bulan Serdar'ın sert şutunda da top kaleci Moris'ten sekip taca gitti.

59. dakikada ay-yıldızlı ekibin hızlı gelişen atağında sağ kanatta topla buluşan Salih Özcan, ters taraftan ceza sahasına hareketlenen Doğukan'a pasını gönderdi. Ceza sahasında topu istediği gibi kontrol edemeyen Doğukan'ın vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

72. dakikada Lüksemburg'un gelişen atağında sol kanattan Sebastien Thill'in altıpas önüne yaptığı ortaya Rodrigues kafayı vurdu, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

76. dakikada milli takım farkı 2'ye yükseltti. Dorukhan'ın pasıyla topla buluşan Serdar, rakibinden de topu söktü ve ceza sahasına girmeden yaptığı sert vuruşla meşin yuvarlağı köşeden ağlara yolladı: 0-2.

Mücadeleyi ay-yıldızlı ekip 2-0 kazandı.

Milliler liderliğini sürdürdü

Gruptaki üçüncü maçını da kazanan Türkiye 9 puanla liderliğini sürdürdü. İlk yenilgisini alan Lüksemburg ise 6 puanla ikinci sırada kaldı.

Grubun diğer maçında ise Faroe Adaları, Litvanya'yı 2-1 mağlup etti. Faroe Adaları 3 puana yükselirken, puanla tanışamayan Litvanya son sırada kaldı.

Türkiye, gruptaki dördüncü maçını 14 Haziran Salı günü İzmir'de Litvanya ile oynarken, aynı gün Lüksemburg, Faroe Adaları'nı konuk edecek.

Milli Takım üçüncü maçında da gol yemedi

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi'nde oynadığı üçüncü maçında da kalesini gole kapattı.

Lüksemburg'u 2-0 mağlup eden Türkiye, ilk maçında Faroe Adaları'nı 4-0, ikinci maçında da Litvanya'yı 6-0 mağlup etti.

Üç maçta 12 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde gole izin vermedi.

Hakan Çalhanoğlu 15. golünü attı

A Milli Takımı, Lüksemburg deplasmanında öne geçiren golü penaltıdan atan Hakan Çalhanoğlu, ay-yıldızlı formayla gol sayısını 15'e yükseltti.

A Milli Takım ile 71. maçına çıkan Hakan, attığı 15 golle aday kadro içindeki en golcü oyuncu konumunda da bulunuyor. Hakan'ı 13 golle Cengiz Ünder takip ediyor.

Mücadelenin ikinci yarısında Hakan yerini Salih Özcan'a bıraktı. Hakan oyundan çıkınca, kaptanlık pazubandını Çağlar Söyüncü taktı.

Serdar Dursun 7'de 7 yaptı

Serdar Dursun, A Milli Takım'daki gollerine Lüksemburg karşısında da devam etti.

Mücadelenin ikinci yarısında oyuna girerek, ay-yıldızlı formayı 7. kez giyen Serdar, Lüksemburg'a attığı golle 7. kez gol sevinci yaşadı.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Kuntz: Lüksemburg grubumuzdaki en güçlü takım demiştik

Lüksemburg Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Stefan Kuntz, "Bu akşam maç çok zordu. Böyle olacağını bekliyorduk, Lüksemburg grubumuzdaki en güçlü takım demiştik. Futbolda 4-5 maçlık seriler olduğunda bir iki maçı kolay geçtiğiniz gibi daha sonraki maçları kolay geçemezsiniz. Oyuncularım bu gerçeğe karşı iyi dayandılar, gururluyum. Yine gol yemedik ve maçı kazandık. Mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Alman teknik adam, maça forvette başlayan Halil'in performansı hakkında ise "Halil'in performansına gelirsek, Enes'in ağrıları vardı, bu anlamda hücumda çok fazla alternatifimiz yoktu. Salı günü oynayacağımız maçı da düşündük. Serdar ve Halil'in ikisini birden sahaya sürmek istemedim. Yorgunluk dengeleme hususunu dikkat aldık ve bu şekilde devam ettik. İlk 30 dakikadan sonra Orkun'u Halil'in eski pozisyonuna doğru çektik, o noktada biraz daha iyileşme oldu. Bundan sonraki maçlarda da yine buna benzer denemeler yapabiliriz. Bu tür maçlar aynı zamanda denemeler yapabileceğiniz maçlardır, biz de bunu yaptık. Belli konularda yeni şeyler öğrendik, ben de öğrendim." değerlendirmesinde bulundu.

Stefan Kuntz, "Grupta lideriz, Litvanya ve Lüksemburg'u sahamızda konuk edeceğiz. Artık play-off'ları düşünmeye başlayabilir miyiz?" sorusuna, "Hayır. Kesinlikli öyle play-off düşünme gibi bir durumumuz olmamalı. Şu anda yalnızca salı günü oynayacağımız maçı düşünmeliyiz. Daha sonra farklı konularda düşünme durumunda olabiliriz." yanıtını verdi.

"Üç maçta 12 gol attık"

Kuntz, "Form grafiğine göre bundan sonra birinci santrforumuz Serdar Dursun olabilir mi?" sorusunu ise "Eğer tek bir oyuncuya tüm düşüncenizi bağlarsanız, kendinizi zayıflatmış olursunuz. Üç maçta 12 gol attık, daha ne istiyoruz? Hücum oyuncularımın performansından gayet memnunum. Gayet iyi durumdayız. Bir teknik direktör olarak gol atabilme becerisine sahip oyuncularım ne kadar fazla olursa benim için o kadar iyi olur." şeklinde yanıtladı.

Alman teknik adam, Lüksemburglu bir gazetecinin penaltı pozisyonuyla ilgili düşüncelerini sorması üzerine, "Bizler tabii eski futbolcularız, topa elle temas konusundaki kurallar bazen acımasız olabiliyor. Bugünkü hareket kurallar içerisinde yüzde yüz penaltıydı ama Lüksemburg için şanssız bir andı. Oyuncumuzun kendi kalesine attığı faul nedeniyle sayılmayan pozisyonda, Ferdi'ye bir faul yapıldı, top filelere gitmeden hakem düdüğü çalmıştı." açıklamasında bulundu.

Kuntz, son olarak taraftarların desteğiyle hakkında ise "Bir teşekkürü de taraftarlarımıza yapmak istiyorum. Gerçekten çok iyiydiler. Çünkü futbolda deplasmanda oynadığınız bir karşılaşma her zaman evinizde oynuyormuş gibi olmaz. Bu nedenle kendilerine teşekkür ediyorum. Salı günü İzmir'de görüşürüz." değerlendirmesinde bulundu.

Holtz: "Heyecandan zaman zaman sistemimizin dışına çıktık"

Lüksemburg Teknik Direktörü Luc Holtz ise iyi bir maç olduğunu belirterek, "Oyuncularım maçtan önce biraz heyecanlıydı. Heyecandan zaman zaman sistemimizin dışına çıktık. Penaltıya kadar oyunu dengede tuttuk. Penaltı kararı bizim için acı oldu. Sakat oyuncularımız da vardı ve bu da bizi olumsuz etkiledi. Yediğimiz ilk golden sonra istediklerimizi yapamadık ve mağlup olduk." ifadelerini kullandı.

Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu: Şu an 3'te 3 yaptık, en zor rakibimiz Lüksemburg'du

Lüksemburg Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Kerem, "Kesin olarak 4 galibiyetle 12 puan toplamak istiyorduk. Fire vermek istemiyorduk, hocamız da söyledi iyi futbol, bol golle, gol yemeden bu 4 maçı bitirecektik. Şu an 3'te 3 yaptık, en zor rakibimiz Lüksemburg'du. İyi futbol oynadılar biz de iyi karşılık verdik. Tabi zaman zaman mental ve fiziksel olarak yorgunluklar saha içinde gözüktü ama önemli olan galibiyetle ayrılmaktı, bunu da başardık. Sıradaki maç, Litvanya ile evimizde oynayacağız. İnşallah o maçı da kazanıp 4'te 4 yapıp UEFA Uluslar Ligi'ni kayıpsız bitirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kerem, uzun bir süre sonra Litvanya karşılaşmasıyla İzmir'de milli maç oynanacak olması hakkında ise "İzmir halkı gerçekten gerekeni yapacaktır. Biz de onlara galibiyet armağan edip, güzel futbol sergilemek istiyoruz. Umarım bizi desteklemeye devam ederler. Stadı doldururlar ve biz de galibiyetle ayrılırız." şeklinde konuştu.