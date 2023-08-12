VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Atıl durumdaki boş ofisler, konuta dönüştürülebilecek
Bakan Işıkhan'dan toplu sözleşme sürecine ilişkin açıklama
MSB: 1'i FETÖ ve 1'i PKK üyesi 2 terörist yakalandı
Büyükçekmece'de otluk alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
İzmir'in Aliağa ilçesinde yangın
Bakan Yerlikaya: 1'i turuncu kategoride bulunan 4 terörist etkisiz hale getirildi
12 Ağustos 2023 Cumartesi 13:45:00 - Güncelleme:12 Ağustos 2023 Cumartesi 13:45:00

A Milli Erkek Basketbol Takımı yarın Bulgaristan ile karşılaşacak

Kaynak: AA

ABONE OL

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası'ndaki ikinci maçında yarın Bulgaristan'la karşı karşıya gelecek.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak mücadele saat 20.45'te başlayacak.

İzlanda, Bulgaristan ve Ukrayna ile aynı grupta yer alan ay-yıldızlılar, gruptan çıkmayı hedefliyor.

Millilerde turnuva öncesinde sakatlık yaşayan Doğuş Özdemiroğlu, Berke Büyüktuncel ve Furkan Haltalı kadrodan çıkarılan isimler oldu.

C ve D Grubu'nda ilk 2 sırayı alan takımlar, çapraz eşleşmeyle rakip olacak. Turnuvayı şampiyon olarak tamamlayan ülke, FIBA Olimpiyat Elemeleri'ne katılmaya hak kazanacak.

Hollanda, Hırvatistan, Belçika ve İsveç'in yer aldığı D Grubu maçları da İstanbul'da oynanıyor.

Etiketler : a milli erkek basketbol takımı bulgaristan turnuva
İşaret diliyle konser

İşaret diliyle konser
Sahnede büyüledi

Sahnede büyüledi
Ünlü radyocu Fatih Yıldırım, Ekru Dilek ile dünya evine girdi

Ünlü radyocu Fatih Yıldırım, Ekru Dilek ile dünya evine girdi
Aşkını ilan etti

Aşkını ilan etti
Hiçbir ünlü geri dönmedi

Hiçbir ünlü geri dönmedi
Açıkhava'da senfonik konser

Açıkhava'da senfonik konser
Hastane odasında kutlama

Hastane odasında kutlama
‘Hayranlık' imzası

‘Hayranlık' imzası
Burdur'da trafik kazası geçiren şarkıcı Tan Taşçı ve yanındaki iki kişi yaralandı

Burdur'da trafik kazası geçiren şarkıcı Tan Taşçı ve yanındaki iki kişi yaralandı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX