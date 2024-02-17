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17 Şubat 2024 Cumartesi 10:33:00 - Güncelleme:17 Şubat 2024 Cumartesi 10:33:00

6. Etnospor Forumu Antalya'da başladı

Kaynak: AA

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Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, "Biz, dünyanın neresinde olursa olsun, geleneklerini yaşayan ve yaşatan toplumlarla ilişkilerimizi geliştirmek için mücadele ediyoruz." dedi.

"Geleneksel sporların ihyası" parolasıyla Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde gerçekleştirilen 6. Etnospor Forumu başladı.

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Erdoğan, açılışta yaptığı konuşmada, geçen sene yapılması planlanan forumu, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremler nedeniyle ertelediklerini söyledi.

Depremlerin ilk gününden bu yana Dünya Etnospor Konfederasyonu olarak bölgede önemli bir misyon üstlendiklerini ifade eden Erdoğan, "Sizlerin de büyük destekleriyle depremzedeler için kurduğumuz Dayanışma Obaları'nda binlerce ailenin barınma ihtiyacını karşıladık." dedi.

Erdoğan, Dünya Etnospor Konfederasyonu olarak geleneksel sporların ve oyunların ihyası için tüm çalışmaların sürdürülebilirliğini önemsediklerini belirtti.

Bir araya gelerek oluşturdukları sinerjinin zaman içerisinde çok güzel meyveler verdiğine şahit olduklarını dile getiren Erdoğan, şöyle konuştu:

"Forumlarımız ve festivallerimiz başta olmak üzere dünyanın farklı noktalarında gerçekleşen etkinlikler bize gösteriyor ki heyecanımız çoğalıyor, ortak hikayemiz güçleniyor. Biz, dünyanın neresinde olursa olsun, geleneklerini yaşayan ve yaşatan toplumlarla ilişkilerimizi geliştirmek için mücadele ediyoruz. Dünyanın farklı coğrafyalarında, doğudan batıya, kuzeyden güneye bizi birbirimize bağlayan değerlerin olduğunun farkındayız. Bu zenginliği keşfetmek için yola çıktık. Bugün 21 ülkede 30 üyemizle her geçen gün daha büyük bir aile olma hedefiyle yolumuza devam ediyoruz. Üye federasyonlarımız tarafından davet edildiğimiz ve katıldığımız etkinliklerde, dünyanın her rengini ve kültürünü bir arada görmenin mutluluğu ise paha biçilemez. Bu bizim için haklı bir gurura vesile oluyor. Yakın zaman önce gerçekleşen Japonya'daki Yabusame, Dubai'de Kuşak Güreşi, Arjantin'de Pato, Katar'da Marmi festivalleri gibi etkinlikler çalışmalarımıza değer katıyor. İnanıyoruz ki, bizi bir araya getiren her değer aramızda saygıyı, barışı ve dayanışmayı inşa ediyor. Aramızda yeşerttiğimiz bu ilkelerin, savaşlardan ve acılardan daha güçlü olduğuna inanıyorum. Bu inanç bizi, bugün Gazze'de şahit olduğumuz ve insan yaşamını hiçe sayan katliamlara karşı insanlık onurunun yanında durmaya davet ediyor. Bizler barışı ve dayanışmayı en güçlü şekilde savundukça, katliamı ve savaşı savunanların yanlışlarından ivedilikle döneceğine inancım sonsuzdur. Sizler de göreceksiniz ki bizim köklerimizde birliktelik var. Bizim birbirimizle konuşacak ve paylaşacak çok şeyimiz var."

YENİ LOGO TANITILDI

Erdoğan, forumda 60 üye federasyonla Dünya Etnospor Konfederasyonunun ortak kurallarını tesis edecek iyi niyet anlaşması imzalayacaklarını ifade ederek, bu anlaşmanın bugüne kadarki çalışmalarının bir meyvesi olacağını belirtti.

2022 yılı içerisinde İstanbul'da gerçekleştirilen 5. Etnospor Kültür Festivali'ne dünyanın çeşitli ülkelerinden binlerce sporcu ve 1 milyon ziyaretçinin katılım sağladığını aktaran Erdoğan, Geleneksel Sporlar Dalları Federasyonu tarafından organize edilen Dünya Göçebe Oyunları'nı da 2022'de Bursa'nın İznik ilçesinde gerçekleştirdiklerini anımsattı.

Dünya Göçebe Oyunları'na 2024'te ise Kazakistan'ın ev sahipliği yapacağını kaydeden Erdoğan, konuşmasının sonunda konfederasyonlarının yeni logosunu tanıttı.

Etiketler : dünya etnospor konfederasyonu bilal erdoğan antalya etnospor forumu
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