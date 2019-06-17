Trabzonspor, Fıratcan Üzüm'ü transfer etti
Trabzonspor, 20 yaşındaki oyuncu Fıratcan Üzüm ile 31 yıllık anlaşma sağlandığını KAP'a bildirdi.
KAP’a yapılan açıklama şu şekilde;
Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Fıratcan Üzüm ile opsiyon hakkı şirketimize ait olmak üzere 3+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır.
Anlaşmaya göre oyuncuya;
2019-20 futbol sezonu için 340.000.-TL garanti ücret ödenecek olup, sonraki yıllar için ÜFE+TÜFE ortalamasına göre artış yapılacaktır.
Yine, 2019-20 sezonu için, Süper lig ve UEFA müsabakalarında geçerli olmak üzere 6.000.-TL maçbaşı ödenecek olup, sonraki yıllar için yine ÜFE+TÜFE ortalamasına göre artış yapılacaktır.
Transfer kapsamında Yetiştirme Tazminat bedeli de ayrıca ödenecektir.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT