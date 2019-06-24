  • Bist 100
    95.019
  • Dolar
    5,7990
  • Euro
    6,6134
  • Altın
    262,9402
İstanbul
22 / 31
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Sandık görevlisi ücretleri 23 Haziran ne zaman yatacak? YSK sandık görevlisi ürcetleri ne kadar? Sandık görevlisi ücretleri 23 Haziran ne zaman yatacak? YSK sandık görevlisi ürcetleri ne kadar?
FETÖ şüphelisi iki kişi Yunanistan'a kaçarken yakalandı FETÖ şüphelisi iki kişi Yunanistan'a kaçarken yakalandı
Nijerya'da Boko Haram'ın rehin aldığı 95 kişi kurtarıldı Nijerya'da Boko Haram'ın rehin aldığı 95 kişi kurtarıldı
'Palu ailesi' davasında şoke eden sözler: Meryem'i ağaca bağlanmış olarak gördüm 'Palu ailesi' davasında şoke eden sözler: Meryem'i ağaca bağlanmış olarak gördüm
Son dakika... Irak kuzeyinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4 oldu Son dakika... Irak kuzeyinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4 oldu
Meteoroloji'den son dakika uyarısı: Dikkatli ve tedbirli olun! Meteoroloji'den son dakika uyarısı: Dikkatli ve tedbirli olun!
Bayern Münih, Ozan Kabak transferini 'Fırsat' olarak görüyor Bayern Münih, Ozan Kabak transferini 'Fırsat' olarak görüyor
Hattuşa'daki 350 yıllık konağa turist ilgisi Hattuşa'daki 350 yıllık konağa turist ilgisi
Bakan Akar, MHP Genel Merkezi'ne geldi Bakan Akar, MHP Genel Merkezi'ne geldi
Öykü Arin'den sevindiren haber! Babasından yapılan kök hücre nakli yüzde yüze yakın tuttu Öykü Arin'den sevindiren haber! Babasından yapılan kök hücre nakli yüzde yüze yakın tuttu
Bakan Çavuşoğlu'ndan flaş S-400 açıklaması! Bakan Çavuşoğlu'ndan flaş S-400 açıklaması!
Irak Meclisi tarafından Savunma, İçişleri ve Adalet Bakanları onaylandı Irak Meclisi tarafından Savunma, İçişleri ve Adalet Bakanları onaylandı
Bakanlık az önce duyurdu! 4 terörist daha öldürüldü Bakanlık az önce duyurdu! 4 terörist daha öldürüldü
Bakan Çavuşoğlu'ndan ABD'ye S-400 resti: Hangi açıklama gelirse gelsin, biz S-400'ü aldık Bakan Çavuşoğlu'ndan ABD'ye S-400 resti: Hangi açıklama gelirse gelsin, biz S-400'ü aldık
Emre Belözoğlu, Fenerbahçe için 1 Temmuz Pazartesi günü İstanbul'a dönecek ve sağlık kontrolünden geçecek Emre Belözoğlu, Fenerbahçe için 1 Temmuz Pazartesi günü İstanbul'a dönecek ve sağlık kontrolünden geçecek
Anadolu Efes, Tolga Geçim'i kadrosuna kattı Anadolu Efes, Tolga Geçim'i kadrosuna kattı
Rusya, İran'a yönelik yeni yaptırımlara karşı Rusya, İran'a yönelik yeni yaptırımlara karşı
AB'ye iltica başvuruları yüzde 10 azaldı AB'ye iltica başvuruları yüzde 10 azaldı
Trabzonspor'un son gözdesi Ahmet Canbaz! Transferde sona gelindi Trabzonspor'un son gözdesi Ahmet Canbaz! Transferde sona gelindi
Türk balı 41 ülkede ağızları tatlandırdı Türk balı 41 ülkede ağızları tatlandırdı
İtalyan basınından Gervinho iddiası: Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş istiyor İtalyan basınından Gervinho iddiası: Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş istiyor
AK Parti kanun teklifini TBMM Başkanlığına sundu AK Parti kanun teklifini TBMM Başkanlığına sundu
Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü 27 yaşında Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü 27 yaşında
BM’nin Kaşıkçı raporu Türkiye'nin haklılığını ortaya koydu BM’nin Kaşıkçı raporu Türkiye'nin haklılığını ortaya koydu

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

24 Haziran 2019 14:33 | Pazartesi

Meteoroloji'den son dakika uyarısı: Dikkatli ve tedbirli olun!

Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının artması ve mevsim normallerinin 3-7 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. Nemle birlikte hissedilen sıcaklıkların yüksek olması nedeniyle meydana gelebilecek sıcak çarpması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının artması ve mevsim normallerinin 3-7 derece üzerinde seyretmesi öngörülüyor.
 
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yurdun doğu kesimleri bu hafta sonuna kadar Basra alçak basıncının, kuzey kesimleri ise Karadeniz üzerinde bulunan yüksek basıncın etkinde kalacak. Bu nedenle hafta boyunca Trakya ile yurdun kuzeydoğu kesimlerinde (Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu) kısa süreli yerel sağanak geçişlerinin olması, diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor.     
 
Hafta boyunca hava sıcaklıklarının ülke genelinde artması ve mevsim normallerinin 3-7 derece üzerinde seyretmesi tahmin ediliyor. Cuma gününden itibaren Karadeniz üzerinden gelmesi beklenen serin ve yağışlı sistemle birlikte mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının azalması ve mevsim normallerine inmesi öngörülüyor.     
 
Bu arada Marmara, Ege ve Akdeniz'in kıyı kesimlerinde yüksek sıcaklıkla birlikte yüksek nem bekleniyor. Nemle birlikte hissedilen sıcaklıkların yüksek olması (DHA)

Bakan Çavuşoğlu'ndan önemli açıklamalar
Bakanlık az önce duyurdu! 4 terörist daha öldürüldü
Çipras yine haddini aştı! Türkiye'ye karşı skandal sözler...
Çin'de 21 trilyon dolarlık yatırım merkezli görüşme
Bin 700 asker bu ikisinin peşinde!
O saldırının detayları gerekçeli kararda
Kiracısını evden çıkartan ev sahibine 3 yıl ceza geliyor
Milyonlarca emekliye zam! 17 milyon kişinin Temmuz zammı...
Seçim geride kaldı... İşte atılacak adımlar
Son dakika... YSK Başkanı kesin sonuçları açıkladı.
Rekora boynuz attı
Yargıtay'dan tazminat müjdesi! Kreş açmayan işveren...
Tahran'dan "İran'a karşı küresel koalisyon" girişimlerine cevap
Sıcaklıklar 35 dereceye çıkacak! Dışarı çıkmayın uyarısı geldi
Dani Alves bombası! Yeni adresi Türkiye mi olacak?
Son dakika... LGS sonuçları açıklandı
Bakanlık duyurdu! Teröristlerin inlerinde ele geçirildi
Sürücüler dikkat! FSM'de 50 gün 4 şerit kapatılacak
Emre Mor'u kadroya katmak için harekete geçtiler
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ