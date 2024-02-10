Osmanlı payitahtı Bursa inanç ve kültür turizminde 2,5 milyonu aşkın ziyaretçiyi ağırladı

Dünyaya asırlarca hükmeden Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi ve oğlu Orhan Gazi'nin türbelerinin bulunduğu Tophane Parkı, 1. Murad'ın metfun olduğu Hüdavendigar Türbesi, Yıldırım Bayezid'in kabrinin yer aldığı Yıldırım Türbesi, Çelebi Mehmed'in Yeşil Türbe'si ile Sultan 2. Murad ve dönemin çok sayıda önemli isminin türbelerinin bulunduğu Muradiye Külliyesi yılın her döneminde yurt içi ve dışından gelenlerden ilgi görüyor.

Ayrıca, Büyükşehir Belediyesine ait Bursa Vakıf Müzesi, Bursa Yaşam Kültürü Müzesi, Merinos Tekstil Sanayi Müzesi, Arkeopark Açık Hava Müzesi, Zindankapı, Muradiye El Yazmaları Müzesi, Merinos Enerji Müzesi, Hünkar Köşkü Müzesi, Bursa Göç Tarihi Müzesi, Karagöz Müzesi, Bursa Kent Müzesi ile Bursa Mevlevihanesi ve Müzesi yurt içi ve dışından ziyaretçi çekiyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Daire Başkanlığı verilerine göre, padişah külliyeleri, türbeler ve müzeleri 2023'te 472 bin 134'ü yabancı 2 milyon 587 bin 857 kişi gezdi.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünce (UNESCO) 2014 yılında Cumalıkızık, Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi ile Dünya Miras Listesi'ne dahil edilen külliyeler ve padişah türbelerine 2 milyon 3 bin 362 kişi ziyarette bulundu. Külliye ve türbelerden en fazla ilgiyi, 1 milyon 221 bin 150 kişiyle Osman Gazi ve Orhan Gazi türbeleri gördü.

Geçen yıl 584 bin 495 kişiyi ağırlayan müzeler arasında ise en çok ziyaret edilen tarihi mekan, 113 bin 726 kişiyle Bursa Kent Müzesi oldu.

YABANCI TURİSTLERİN GÖZDESİ KARAGÖZ MÜZESİ



Bursa Büyükşehir Belediyesi Müzeler Şube Müdürü sanat tarihçisi Goncagül Meriç, Müzeler Şube Müdürlüğünün 6 padişah türbesi ile 12 müzeden sorumlu olduğunu söyledi.

İstanbul, Eskişehir ve çevresindeki diğer büyükşehirlere yakınlığından dolayı özellikle hafta sonlarında Bursa'da yerli turist yoğunluğu yaşandığını vurgulayan Meriç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Müze ve türbelerimizi 2023 yılında 2,5 milyon kişi ziyaret etti. Yerli ve yabancı turistin yoğun ilgisini çeken alanlar burası. Özellikle 2023 yılında açılışını yaptığımız Bursa Mevlevihanesi ve Müzesi büyük bir projemizdi. Bunu gerçekleştirmenin gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bursa Kent Müzesi, Zindankapı Çağdaş Sanatlar Galerisi ve akabinde diğer tematik müzelerimiz en çok ziyaret edilen alanlarımız oldu. Özellikle okul grupları, yabancı gruplar ve yerli turistin yoğun ilgi alanları bunlar. Son zamanlarda yabancı turistlerin en fazla ziyaret ettiği müzemiz ise Karagöz Müzemiz."

Bursa Mevlevihanesi ve Müzesi'nin geçen yıl ekim ayında açıldığını anımsatan Meriç, bu yapının 3 ayda yaklaşık 11 bin kişi tarafından ziyaret edildiğini dile getirdi.

Müzelerin toplumların hafızaları olduğuna işaret eden Meriç, "Bursa'ya, Bursa'nın turizmine, kültürüne katkı koyacak işler yapma niyetindeyiz. Biz aslında 12 müzemizle bunu gerçekleştiriyoruz. Yani kültür turizmine bir katkımız var. İnanç turizmine katkımız da türbelerle oluyor. 6 sultan türbesi her daim çok ilgi ve ziyaret gören alanlarımız. Özellikle Osman Gazi ve Orhan Gazi türbelerimiz en çok ziyaretçiyi alan türbeler. Bunların önlerinde sancak nöbetleri gerçekleştiriliyor. Bu da kültürümüzde yaşanan en önemli değerlerden biri." diye konuştu.