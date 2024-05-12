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12 Mayıs 2024 Pazar 10:15:00 - Güncelleme:12 Mayıs 2024 Pazar 10:15:00

BM Filistin Raportörü Albanese: Gazze'deki soykırım Holokost'u çağrıştırıyor

Kaynak: AA

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Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, İsrail'in Filistinlilere yönelik uyguladığı soykırımın Holokost'u çağrıştırdığını söyledi.

Filistin Özel Rapörtörü Albanese, Tunus'ta düzenlenen Mağrib Maşrik Forumu'nda konuştu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne karşı sürdürdüğü saldırıları, "insani ve demokratik değerlere yönelik açık bir meydan okuma" olarak değerlendiren Albanese, "Şu an Gazze'de olup bitenleri nasıl görmezden gelebiliriz? Bu bir trajedi." dedi.

Gazze'de yaşanan insan hakları ihlallerine dikkati çeken Albanese, İsrail'in, Gazze'de yaklaşık 15 bini çocuk olmak üzere 35 bin insanı öldürdüğünü ve bu saldırılarıyla aynı zamanda işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'daki tüm Filistinlilerden intikam almayı hedeflediğini kaydetti.

İsrail'in saldırılarının durdurulması için uluslararası topluma harekete geçme çağrısı yapan Albanese, şunları kaydetti:

"Gazze'de yaşananların bir savaş değil, tereddüt etmeden bunun bir soykırım olduğunu söyleyebilirim. Batılı ülkeler her ne kadar soykırım kelimesinin kullanılmasından rahatsız olsalar da Gazze'deki soykırım Holokost'u çağrıştırıyor."

Albanese konuşmasında ayrıca İsrail'in Gazze'deki saldırılarına karşı gerçekleştirilen protestolara da değinerek, "Dünya çapında bu zulmü durdurmak için harekete geçen ve kampüslerde eylem yaparak sistemleri sarsan öğrenci hareketlerine destek olmalıyız." diye konuştu.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 944'ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 34 bin 971 Filistinli öldürüldü, 78 bin 641 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Etiketler : birleşmiş milletler francesca albanese israil filistin soykırım holokost
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