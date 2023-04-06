VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Doğa Koleji Öğrencileri 12 Projesi ile TÜBİTAK 2204-A Lise Öğrencileri Bilimsel Araştırma Projeleri ...
MEB, deprem bölgesindeki 4 ilde 'isteğe bağlı hak' tanıdı
Adana'da dolmuşun durakta bekleyenlere çarpması sonucu 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı
ABD'nin ticari ham petrol stokları azaldı
Cumhuriyet'in 100. yılında Tokyo'da "100 Discoveries" fotoğraf sergisi
Japonya ortak değerleri paylaştığı ülkelerin ordularına savunma teçhizatı sağlayacak
06 Nisan 2023 Perşembe 09:37:00 - Güncelleme:06 Nisan 2023 Perşembe 09:37:00

İngiliz ressam John Craxton'ın eserlerinden oluşan sergi İstanbul'da açıldı

Kaynak: AA

ABONE OL

Hayatının bir bölümünü Yunanistan'da geçiren ve Türk kültüründen etkilenen İngiliz ressam John Craxton'ın çalışmaları, "John Craxton-Işığın Peşinde" başlıklı sergide sanatseverlerle buluştu.

Meşher'de açılan sergiye ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan serginin küratörü Ian Collins, ünlü ressama ait çalışmaların hikayesini ve arka planını anlattı.

Collins, Craxton'ın eserlerinin Türk kültüründen izler taşıdığına işaret ederek, İskoçya'daki Stirling Üniversitesi Koleksiyonu'nda sergilenen "Doğanın Yapı Taşlarıyla Manzara" adlı duvar halısı çalışmasındaki unsurların buna örnek olduğunu kaydetti.

Craxton'ın ilk defa sergilenen 40 çalışması sergide görülebilecek

Küratör Collins, Craxton'a dair Türkiye'deki ilk sergi olduğunu dile getirerek, sanatçıyla ilgili şimdiye kadar açılan en büyük sergilerden biri olduğuna da dikkati çekti.

Ünlü ressamın doğumunun 100. yılı sebebiyle birçok ülkede sergi açılacağını kaydeden Collins, Craxton'ın ilk defa sergilenen 40 çalışmasının da iş insanı Ömer Koç tarafından İstanbul'daki sergiye getirildiğini vurguladı.

Craxton'ın şanslı bir çocukluk geçirdiğini ve ailesinin kendisini özgür bırakmasının sanatına büyük katkılar sağladığını ifade eden Collins, ünlü ressama dair şu bilgileri verdi:

"Sürekli Ege'de yaşama tutkusu vardı. Aynı zamanda tüberküloz hastasıydı ve hastalığına iyi gelmesi için sıcak iklimde yaşaması gerekiyordu. İkinci Dünya Savaşı sırasında bölgeye gelemedi. 1949'da Atina'ya yerleştikten sonra sadece Ege bölgesine dair resimler çizdi. Bence Craxton'ı önemli ve eşsiz kılan budur."

Ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiği sergi 23 Temmuz'a kadar açık olacak.

Etiketler : Meşher Ünlü ressam collins Craxton

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX