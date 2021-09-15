Hızır Bey romanının çizeri hayatını kaybetti

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15 Eylül 2021 Çarşamba 11:00:00 - Güncelleme:15 Eylül 2021 Çarşamba 11:01:00

'Hızır Bey' romanının yazar ve çizeri Talat Güreli hayatını kaybetti

Kaynak: AA

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Türkiye Çocuk Dergisi ile özdeşleşen "Hızır Bey" çizgi romanının yazar ve çizeri Talat Güreli, 74 yaşında vefat etti.

Ressam, müzisyen ve yönetmen Mehmet Güreli'nin ağabeyi usta karikatürist, 1984'te Türkiye Çocuk dergisinde başlayan çalışmalarını "Hızır Bey – Kapoşvar'a Hücum!" ve "Hızır Bey – Prensler Savaşı" albümleriyle de okurların beğenisine sundu.

Aynı zamanda ünlü bir koleksiyoncu olan ve çizgi romana ilişkin önemli yazılar da kaleme alan Güreli'nin vefatının ardından oyuncu Gonca Vuslateri, sosyal medya hesabından, "Ressam Talat Güreli vefat etti. Daima bıraktığı güzelliklerle anılacak..." ifadelerini kullandı.

Yazar Rahim Er de "Türkiye Çocuk dergisinde yayınlanan Hızır Bey karakteriyle bu ülkenin çocuklarında ecdat muhabbetinin uyanmasında değerli hizmetler yapmış olan ressam Talat Güreli'nin vefatını teessürle öğrendim. Rabbim, rahmetiyle muamele eylesin, hizmetlerini kabul buyursun." dedi.

Gazeteci yazar Ahmet Sırrı Arvas ise Gürel'e dair "Değerli bir ressam, sanatkar ve iyi bir okurdu. Selamlaşırken elini kaldırıp 'iyilikler' derdi." değerlendirmesini yaptı.

TALAT GÜRELİ HAKKINDA

İstanbul'da 30 Nisan 1947'de dünyaya gelen usta çizer, lise eğitimini son sınıfta yarım bırakarak çizgi roman dünyasına adım attı.

Güreli, ilk olarak 1972'de Gırgır dergisinde çizerliğe başladı. Daha sonra Gün Gazetesi'nde "Cüneyt Alp" isimli, konusu Anadolu Selçukluları döneminde geçen tarihi bir çizgi roman çalışmasına imza attı.

Hürriyet Gazetesi'nin Almanya baskılarına Kanije Zaferi ve Mohaç Savaşı'nı konu alan iki tarihi başlık daha çizerek stilini geliştiren Talat Güreli, "Karakedi" adlı mizah dergisi için bir Kemal Sunal parodisi olan "Terso Kemal"i çizdi, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 1977'de çıkardığı "İleri Yavrutürk"e çizer olarak katkıda bulundu.

Güreli, 1981'den itibaren de "Çarşaf "dergisinde farklı çizerler için, isim kullanmadan başta "Yengeç Ali" tiplemesi olmak üzere yaklaşık 70'de fazla çizgi roman senaryosu kaleme aldı.

Usta çizerin haftalık yayınlanan Türkiye Çocuk dergisinde ortaya çıkardığı "Hızır Bey" de 1984 yılında yayınlanmaya başladı. Güreli, sonraki yıllarda Türkiye Çocuk sayfalarından "Ninja Nihat", "Cüneyt Arkın Geliyooor", "İlbasan Alp", "Kartal Geliyor- Gizli Oyun" adlı çizgi romanları da okuyucuların beğenisine sundu.

Güreli, 1983 yılında Fil Neşriyat Yayınevi için "Şak-Şak" adlı mizahi çizgi roman serisini hazırladı. Metin Akpınar, Zeki Alasya, Orhan Gencebay, Cüneyt Arkın, Cihan Ünal, Türkan Şoray, Öztürk Serengil, Banu Alkan, Emel Sayın gibi popüler pek çok sinema oyuncusunu karelerine konuk eden Şak-Şak, toplam dört sayı çıktı.

Milliyet Sanat'ta da bir dönem yazılar yazan Talat Güreli, 1984'ten itibaren Türkiye Gazetesi sayfalarından okuyucuya ulaşan "Doğan Bey", ardından da "Korkut Bey" başlıklı resimli romanlarını hazırladı, okurla buluşturdu.

Alman yayın kuruluşu Bastei Yayınevi için ilki 1994 yılında olmak üzere 30'dan fazla çizgi romanı yazıp çizen sanatçı, 1999'da emekli oldu ve bu tarihten sonra çizgi roman dünyasındaki faaliyetlerine koleksiyoner ve çizgi roman sanatıyla ilgili araştırmalar yaparak devam etti.

Etiketler : talat güreli mehmet güreli hızır bey romanı çicer vefat
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