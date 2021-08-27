Gülmeyi ertelemek…

Yazar Üstün İnanç'ın aynı adlı romanından sinemaya uyarlanan Yalnız Değilsiniz (1990) veya devam filmi olan Sonsuza Yürümek'in (1991) setiydi.

Hiç sırası değilken, 'Komedi filmi çekmek gibi bir düşünceniz olur mu' şeklindeki soruma Uçakan'ın şaşkın bakışlarını hatırlıyorum.

'Önceliklerimiz var' diyordu Uçakan.

Ortalık yangın yeriyken nasıl komedi çekilirdi!

Evet, (o hiç bitmeyecek) öncelikler meselesi vardı ve toplumsal sancıları dile getirmenin aciliyeti Müslüman sanatçıların boynunun borcuydu.

Bir başka deyişle, 'misyon' sahibi sanatçılarımız komediyi kendilerine yakıştıramazdı.

Bambaşka bir bağlamda da olsa, Behçet Necatigil'in en sevdiğim şiiri geliyor aklıma.

'Siz geniş zamanlar umuyordunuz

Çirkindi dar vakitlerde bir sevgiyi söylemek.

Yılların telâşlarda bu kadar çabuk

Geçeceği aklınıza gelmezdi.'

Camia biraz böyle harcadı yılları; gülmeyi hep erteleyerek...

Biraz tiyatro bu işe el attı; geçmişte Hasan Nail Canat, Ulvi Alacakaptan...

Şimdilerde Osman Doğan, Birol Cürgül...

Bir dönem çok satan mizah dergileri vardı, şimdilerde onlar da birer gölge gibi solup gitti.

Bir ara Hasan Kaçan, Ustura dergisini çıkardı, iyiydi, ama erken pes etti.

Levent Kırca'nın skeçleri kırıp geçirirdi ortalığı, gündem oluştururdu, konuşulurdu taklitleri.

Sonra, sahnede yıldızı parlayan komedyenler; Cem Yılmaz, Ata Demirer...

Şimdilerde, BKM yapımı filmler ve TV programları sardı ortalığı.

Show TV'de yayınlanan Güldür Güldür Şov'da kimi zaman seviyeli, kimi zaman düşük profilli bir mizah anlayışı var.

Herkes için kişisel bir platforma dönüşen sosyal medya, mizah meselesini de anlık tüketime dönüştürdü.

Merhum Asım Gültekin, Cafcaf başta olmak üzere birçok derginin çıkmasına öncülük etmiş, gençlik çalışmalarıyla hatırlanan sıra dışı bir insandı.

İşte onun adını taşıyan bir gençlik merkezi faaliyete geçti geçenlerde.

İstanbul Fatih'te açılan Asım Gültekin Gençlik Merkezi'nde Yusuf Kot'un eğitmenliğinde yapılacak bir 'Karikatür Atöyesi' var.

Camiada mizah meselesine kafa yoran üç-beş gençten biridir karikatürist Yusuf Kot...

Şimdiye kadar çıkardıkları 'Cafcaf' ve 'Hacamat' mizah dergilerinden onlarca çizer yetişti.

Gelecek ay başlayacak atölyedeki eğitim programı ise düşüncelerini mizah yoluyla çizgiye dökmek isteyen gençler için hazırlanmış.

Karikatürde usta-çırak ilişkisinin önemli olduğunu vurguluyor Kot, 'Bizim ustamız, geçenlerde kaybettiğimiz büyük ressam Şafak Tavkul'dur' diyor.

Atölye sonunda ne olacak peki?

Yusuf Kot'tan dinleyelim: Buralardan yetişen gençlerle farklı dergiler çıkaracak birden fazla ekip oluşturmak hedefimiz...

Dergiler iyi de ekranların da mizah programlarına ihtiyacı var.

Hala yaygın bir iletişim aracı olan TV'lerde alternatif mizah programları olsa iyi olmaz mı?

Yoksa, camia (hala) mizah meselesini hafife mi alıyor?

Gülmek bize haram mı?

BEDİR ACAR