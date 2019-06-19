Cüneyt Arkın'ın film sahnelerin çekildiği Anemas Zindanları restore edildi

Bizans imparatorluğu döneminde Eğrikapı-Ayvansaray arasındaki Bkakhernai Sarayı’ndan günümüze kalan tep yapı olarak bilinen Tekfur Sarayı ve Anemas Zindanları’nın restorasyon çalışmaları, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından tamamlandı.

Anemas Zindanları, Bizans döneminde esirlerin mahkûm edildiği küçük hücre odalarından oluşuyor. Bir dönem Cüneyt Arkın filmlerine de konu olan Anemas Zindanları yakın zaman içerisinde ziyarete açılacak.

Anemas Zindanı – İşkence Odaları