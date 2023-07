'At' sergisine hazırlanan ressam Emine Bayraktar, çalışmalarını yurt dışında da sanatseverlere ulaştırmayı hedefliyor

Büyük Çamlıca Camisi Külliyesi'nde düzenlediği atölye çalışmasında AA muhabirine açıklamada bulunan Bayraktar, resim sanatına merakını, çizim tekniğini ve geleceğe dair planlarını anlattı.

Bayraktar, gençliğinden itibaren resim yapma hayali kurduğunu belirterek, "Gençken bu fırsatlara ulaşamadık. Yıllar sonra çocukları büyüttükten sonra dedim ki, 'Ben artık bu sanatı öğrenmek istiyorum.' Genç kızken bütün kitaplarımın kenarları resimlerle doluydu. 60'lı yılların dergilerindeki modelleri, kıyafetleri çizerdim. Öyle bir tutkuydu benim için." ifadelerini kullandı.

Resimde ilerlemeye karar verdikten sonra usta ellerden ders almaya başladığını kaydeden Bayraktar, "Atölye atölye gezerek farklı disiplinlerde her türlü tekniğe hakim olarak, karakalem, sulu boya, yağlı boya ve en son pastel öğrendim. Javad Soleimanpour'dan pastel dersleri almaya başladım. Sonrasında pandemi sürecinde de bunu biraz farklı tekniklerle ilerlettim. Son 4-5 senedir sadece pastel ağırlıklı çalışıyorum." diye konuştu.

"ÖĞRENMENİN VE HAYAL ETMENİN SONU YOK"



Emine Bayraktar, profesyonelleşmenin çok çalışarak ve azmederek gerçekleştiğinin altını çizerek, şunları aktardı:

"Hamdolsun hayallerimin büyük çoğunluğuna ulaştım bu süreçte. Öğrenmeye çok heves ettim. Boş kaldığım zamanlarda sanat tarihiyle ilgilendim. Gerek yerli gerek yabancı ressamların hayatlarını dinledim. Birçok müzenin online sergilerini izledim. Kendimi yetiştirmek için ne yapmam gerekirse onları yapmaya çalıştım. Öğrenmenin ve hayal etmenin sonu yok. Her an öğrenmeye devam ediyoruz. Bir taraftan öğretirken diğer tarafta kendim öğrenmeye devam ediyorum."

Son bir yıldır genellikle at portreleri çizdiğini vurgulayan Bayraktar, bu süreci, "En son kişisel sergilerimdeki at portrelerimi gören İstanbul At Spor Kulübü'nden (İASK) bir at sergisi teklifinde bulunuldu. Bu yüzden son bir senedir sadece at temalı eserlere yer veriyorum. Çalışmalarımın sonuna geldim sayılır, hayli eser çıktı. Kasım ayı gibi at sergisi gerçekleşecek." şeklinde anlattı.

ÖĞRENCİ TALEPLERİ ATÖLYE AÇMAYA TEŞVİK ETTİ



Ressam Bayraktar, Büyük Çamlıca Camisi Külliyesi'nde atölye açma sürecine ilişkin şu bilgileri verdi:

"Normalde evimde bir odayı atölye gibi kullanıyordum. Pandemi süresince de bu şekilde çalıştım. Fakat bir zaman sonra öğrenci istekleri gelmeye başladı ve öğretirken kitlem genişledi. Bunun üzerine evimdeki ortam bana yetmemeye başladı. Bir de profesyonel olmak için bir atölyeniz olması şart. Ayrıca kızım Rana da Mimar Sinan Üniversitesinde Geleneksel Sanatlar Bölümünü bitirdi. Kızımla beraber atölye açmak da hayalimdi. Hem bunu gerçekleştirmiş olduk, hem öğrencilere eğitim alanı, hem de bana çalışma alanı oluştu. Atölyemizin bir kısmını eğitime ayırdık, diğer bir kısmını da galeri olarak kullanıyoruz."

Atölyesinin her kesimden insana ulaşılabilen bir mekanda olduğunu sözlerine ekleyen Bayraktar, Çamlıca Camisi'nde resim sanatına yer verilmesinin çok güzel şeylere vesile olduğunu dile getirdi.

"HER ÇOCUK MÜHENDİS, DOKTOR OLACAK DİYE BİR KAİDE YOK"



Emine Bayraktar, çalışmalarının Türkiye çapında gördüğü ilgiden memnuniyetini aktararak, "Hayallerimin sonu yok. Şu an yurt dışında kişisel sergi açmak da istiyorum. Sürekli yaptıklarımın üzerine daha çok şey koymayı hayal ediyorum." ifadelerini kullandı.

Sanatla uğraşmak isteyenlere tavsiyelerde de bulunan Bayraktar, şunları söyledi:

"Her şey bir hayalle başlar, inanç ile başarıya ulaşır. Aileler çocuklarında bir yetenek görüyorsa muhakkak üzerine düşsün. Her çocuk mühendis, doktor olacak diye bir kaide yok. Böyle bir sürü potansiyel sanatçı yok oluyor. O yüzden ailelerden, çocuklarını keşfetmelerini isterim. Gençlerimiz de kendilerini dinlesin. Önleri çok açık. Böyle bir yetenekleri varsa hemen hareket etsinler. Şu anki imkanlar eskiye kıyasla çok daha iyi. Farklı alanlarda sanata yönelmelerini tavsiye ederim. Allah her insanı farklı yeteneklerle donatmış. Biz ancak kendimize fırsat verirsek bu yetenekleri keşfedebiliriz."

Çalışmalarını zımpara kağıdı üzerine pastel boya ile yapan Bayraktar, portre resimlerinde genellikle siyah arka plan tercih ediyor.