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13 Temmuz 2023 Perşembe 11:20:00 - Güncelleme:13 Temmuz 2023 Perşembe 11:20:00

Antalya'da 15 Temmuz şehitlerini anmak için 15 metrekarelik ebru yapıldı

Kaynak: AA

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Antalya'da, 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olanlar anısına 15 metrekarelik ebru çalışması yapıldı.

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde Doç. Dr. Mehmet Ali Eroğlu koordinatörlüğünde gerçekleştirilen etkinlikte, dev ebru teknesi başına geçen akademisyen ve öğrenciler, fırçayla çalışmaya katıldı.

Boyaların sıvıya fırçayla serpilmesinin ardından tekne üzerine serilen kumaş, çalışmaya katılanlar tarafından halatlar yardımıyla çekildi.

Ebru çalışmasında 50 tüp boya 4,5 ton su ve 30 kilogram kitre kullanıldı.

Doç. Dr. Eroğlu, AA muhabirine, 15 Temmuz'un milli birlik ve demokrasi ruhunun yaşatıldığı, hiçbir zaman unutulmayacak bir gün olduğunu söyledi.

Eroğlu, daha önce de şehitler anısına 300 kişiyle yaklaşık 9 ton su ve 350 şişe boya kullanarak 241 metrekarelik ebru hazırladıklarını dile getirdi.

Şehitleri anmak ve milli duyguları yüceltmek adına etkinlik yaptıklarını belirten Eroğlu, "Kahraman şehitlerimizi anmak, o gece yaşadığımız mücadeleyi toplum hafızasında tazelemek adına ebru çalışmamızı gerçekleştirdik. Çalışmamızda ülkemizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile şehidimiz Ömer Halisdemir'in portresi ile şehitlerin isimleri yazıyor." dedi.

Etiketler : Akdeniz Üniversitesi Doç. Dr. Eroğlu Ebru çalışması
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