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22 Şubat 2024 Perşembe 12:30:00 - Güncelleme:22 Şubat 2024 Perşembe 12:30:00

Ankara Palas Müzesi bugün ziyarete açılıyor

Kaynak: AA

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Cumhuriyetin ilk yıllarının anıtsal yapılarından olan ve 2018'de başlatılan restorasyonu Cumhurbaşkanlığı Milli Saraylar Başkanlığınca tamamlanan Ankara Palas Müzesi, bugün ziyarete açılıyor.

Birinci Ulusal Mimarlık Akımının önemli temsilcilerinden Ahmet Kemaleddin Bey tarafından tamamlanan Ankara Palas binası, 1928'de hizmet vermeye başladı.

1975 yılına kadar Vakıflar İdaresine bağlı olarak işletilen, 1976-1982 yılları arasında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından ofis ve sergi alanı olarak kullanılan yapı, 2018'de Cumhurbaşkanlığı Milli Saraylar Başkanlığına devredildi ve tarihinin en büyük restorasyonu gerçekleştirildi.

Müze haline getirilen Ankara Palas binasında, Milli Saraylar koleksiyonlarında bulunan 16. yüzyıldan 20. yüzyıla kadar nadide parçaların yanı sıra Cumhuriyet değerlerini yansıtan ve Atatürk döneminde kullanılan eserler de yer alıyor.

Tablolar, saatler, teknolojik araçlar, gümüşler, sofra takımları, yazma ve matbu eserler, Atatürk'ün kullandığı eşyalar, diplomatik hediyeler, Hereke dokumaları, Beykoz camları, Yıldız porselenleri, madalya ve nişanlar, mühür ve sikkeler, hazine koleksiyonundan seçkiler bulunuyor.

Atatürk'ün kullandığı oturma takımı ve çalışma masası, Osmanlı Sultanlarına takdim edilen özel hediyeler, albümler ve Palas'ta kullanılan yemek takımlarıyla kurulmuş yemek masası, müzede öne çıkan eserlerden.

Ankara'nın tarihi yapılarından Ankara Palas Müzesi, bugün kapılarını ziyaretçilerine açacak.

Müze pazartesi günleri hariç 09.00-17.00 saatleri arasında gezilebilecek.

ZEMİN VE TEMELDE GÜÇLENDİRME YAPILDI

Milli Saraylar Başkanı Yasin Yıldız, açılışı yapılacak müzenin tamamlanan restorasyon sürecine ilişkin basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Yaşı ve kullanımı itibarıyla bina için ciddi bir restorasyon ihtiyacı ortaya çıkmasıyla 2019'un başında çalışmaların başlatıldığını kaydeden Yıldız, binanın zemininde ve temelinde güçlendirme yapıldığını bildirdi.

Restorasyonun yaklaşık 2,5 yıl içinde tamamlandığını belirten Yıldız, restorasyonun ardından 1,5 yıllık sürede ise müze projesi kapsamında salonlardaki tefriş düzeninin gerçekleştirildiğini anlattı.

Müzede, 1200 parça taşınabilir tarihi eser sergilendiğini bildiren Yıldız, çok çeşitli koleksiyonlara ait sergilerin bulunduğunu söyledi.

Yıldız, şunları kaydetti:

"Özellikle Osmanlı döneminden başlayıp Cumhuriyet dönemine kadar ülkemize diplomatik yolla gelmiş pek çok hediyeyi de burada sergiliyoruz. Milli Sarayların envanterinde çok önemli iki royal fabrikamız bulunuyor. Yıldız Porselen ve Hereke fabrikalarının tarihi eserlerinden de bir koleksiyonu bu yılki sergileri olarak buraya getirdik. Bu koleksiyonlar her yıl yenilenecek. Her yıl farklı Milli Saraylar koleksiyonundan hazineler Ankara Palas'la buluşacak. Müzemizin ana teması bu."

"ATATÜRK'ÜN EŞYALARI ÖZGÜN DÜZENİNDE GÖRÜLEBİLECEK"

Cumhuriyet tarihinin önemli olaylarına tanıklık eden Ankara Palas'ta başta Atatürk'ün kullandığı eserlerin bir bölümünü de ziyarete açtıklarını ifade eden Yıldız, "Atatürk'ün gerek şahsi eşyaları gerek buradaki etkinliklerde kullanmış olduğu mobilyaları ziyaretçilerimiz özgün düzeninde görebilecek." dedi.

Yıldız, müze bünyesinde 200 kişilik konferans salonu, çocuk atölyesi, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin istifade edebileceği kültürel ve tarihi miras, mimari sanat tarihi alanlarında yaklaşık 7 bin eserden oluşan bir kütüphane bulunduğu bilgisini verdi.

"Yarından itibaren müzemiz, Ankaralılar, yerli ve yabancı turistlerin hizmetinde olacak." diyen Yıldız, "Ramazan Bayramı sonuna kadar bu müzeyi Ankaralılarla ücretsiz olarak buluşturmayı düşünüyoruz." dedi.

Etiketler : ankara palas müzesi milli saraylar başkanlığı restorasyon ziyaret
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