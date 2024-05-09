Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.

Son haftalarda Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirilen terörist sayısındaki artışa değinen kaynaklar, "Biz bu yaz Irak'ın kuzeyinde kilidin kapatılacağını söylemiştik. Bunun için de Sn. Bakanımızın daha önce ifade ettikleri gibi öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlarla terörle mücadeleyi sürdüreceğimizi belirtmiştik. Şu anda mücadelemiz belirttiğimiz şekilde devam ediyor. Artık 'sürekli operasyon' devresindeyiz." ifadelerini kullandı.

"EN BÜYÜK SAYGISIZLIĞI 60 BİN MEHMETÇİĞİN EMEĞİNE YAPIYORLAR"

Hudut güvenliğine ilişkin soruları da yanıtlayan Bakanlık kaynakları, Türkiye'nin geleceğinden sığınmacılar nedeniyle endişe duyulduğunu, Türkiye'ye birçok kaçağın geldiğini iddia edenlerin kullandığı görüntülerin neredeyse tamamının insan kaçakçılarının insanları kandırmak için yeri, zamanı ve hangi ülkeden olduğu belli olmayacak şekilde çektikleri reklam görüntüleri olduğunu belirtti.

Bu görüntüleri sosyal medyadan paylaşanların ironik bir şekilde insan kaçakçılarının reklamını yaptıklarını, onları teşvik ettiklerini vurgulayan kaynaklar, "Ülkemizde gördükleri her yabancının sınırdaki duvarlardan atlayarak geldiğini sanan veya kasıtlı olarak böyle bir algı yaratmaya çalışanlar en büyük saygısızlığı ve haksızlığı sınırlarda nöbet tutan 60 bin Mehmetçiğin emeğine yapıyorlar. Çünkü hudutlarımız hiç olmadığı kadar güvende ve hiç olmadığı kadar iyi korunuyor. Gerçekten bizim hudutlarımızda olduğu tespit edilen bir görüntü bize ulaşırsa zaten gereği büyük bir hassasiyetle yapılmaktadır. Bu vesileyle gerçekten derdi hudutlarımızın güvenliğinden emin olmak isteyen herkesi hudutlarımızda misafir etmekten büyük memnuniyet duyacağımızı bir kez daha ifade ediyoruz." dedi.

"SADECE DÜN ÜS BÖLGELERİMİZE DÜŞEN YILDIRIM SAYISI 307'DİR"

Bakanlık kaynakları, Irak'ın kuzeyindeki yıldırım düşmesi sonucu bazı askerlerin şehit olması konusunda da değerlendirme yaptı.

Bütün üs bölgelerinde paratonerler olduğunun altını çizen kaynaklar, "Üs bölgesine konuşlanırken ilk kurduğumuz sistemlerden biri de paratonerlerdir. Son dönemde Irak kuzeyindeki Pençe bölgesinde yıldırım düşme olayı yoğun şekilde yaşanıyor. Sadece dün üs bölgelerimize düşen yıldırım sayısı 307'dir. Tedbirler eksiksiz alınıyor, her türlü sistemlerimiz çalışıyor ama bazen doğa ile baş etmek mümkün olamayabiliyor. Tedbirlere de artırılarak devam ediliyor. Fakat bölgede yükseklikten kaynaklı, ani iklim değişikliklerinin de etkisiyle maalesef bu tür olaylar yaşanabiliyor." diye konuştu.

KATAR GENELKURMAY BAŞKANININ ZİYARETİ

Katar Genelkurmay Başkanı'nın bugün Ankara'ya gerçekleştireceği ziyarete de değinen kaynaklar, şunları söyledi:

"Katar'daki askeri eğitim, yardım ve danışmanlık faaliyetlerimiz devam ediyor. Orada Katar Türk Müşterek Kuvvetleri Komutanlığı'na deniz ve hava unsurlarının da dahil edilmesi için çalışmalar sürüyor. Ziyareti bu kapsamda değerlendirmek lazım. Bunun yanı sıra ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konuları ile dostane ilişkilerin daha da geliştirilmesi ve mevcut mekanizmaların daha etkin biçimde işletilmesine yönelik görüş alışverişinde bulunulacaktır."

"(F-16) SÜREÇ PLANLANDIĞI ŞEKİLDE DEVAM EDİYOR"

Bakanlık kaynakları, ABD'den F-16 tedarikine ilişkin sorular üzerine de "Taslak Teklif ve Kabul Mektupları üzerinde ilgili birimlerimiz gerekli inceleme ve değerlendirmeleri yaparak muhataplarımıza ilettik. Süreç planlandığı şekilde devam ediyor" yanıtını verdi.