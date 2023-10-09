VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Rusya: Filistin-İsrail çatışması bölgedeki statükonun sürdürülemeyeceğini gösterdi
İsrail mülteci kampını vurdu: Onlarca ölü ve yaralı var
Kremlin: İsrail ve Filistin'deki çatışma tırmanma ve yayılma ihtimali taşıyor
İsrail Savunma Bakanı Gallant: Gazze tamamen ablukaya alınacak
2023 Nobel Ekonomi Ödülü'nü ABD'li Claudia Goldin kazandı
İsrail ordusunun Hamas ve Filistinli gruplarla çatışması "sınırlı" şekilde sürüyor
09 Ekim 2023 Pazartesi 13:00:00 - Güncelleme:09 Ekim 2023 Pazartesi 13:00:00

Adıyaman'daki Perre Antik Kenti'ndeki kazı çalışmalarında oda mezar bulundu

Kaynak: AA

ABONE OL

Komagene Krallığı'na ev sahipliği yapan kentlerden biri olan Adıyaman'daki Perre Anti Kenti'nde devam eden kazılarda, 18 bireye ait oda mezar bulundu.

Perre Antik Kenti'nde 2001 yılında başlayan ve aralıklarla süren kazı çalışmalarında Roma çeşmesi, büyük blokal taşlar, su kanalları ve çeşitli mimari yapılar ortaya çıkarıldı.

Bu yıl nisan ayında 72 işçiyle başlayan kazı çalışmalarında ise 18 bireyin gömüldüğü oda mezar bulundu. Mezarın üst girişinde ise Hilan ismi ve 5 kişinin baş harflerinden oluşan yazıt tespit edildi.

Müze Müdürü Mehmet Alkan, gazetecilere, antik kentteki kazı çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Kent içerisinde 10 dönümlük alanda oda mezarı bulduklarını aktaran Alkan,"Bu oda mezar diğer mezarlardan farklı olarak yaklaşık 18 bireye ait oda mezar şeklinde karşımıza çıkmakta. 3 niş içerisinde her bir nişin içerisinde 6'şar mezar bulunuyor." dedi.

Oda mezarın özelliği hakkında bilgi veren Alkan,"Oda mezar Perre Antik Kenti'nde şu ana kadar bulduğumuz en büyük oda mezar şeklinde karşımıza çıkıyor. Kapı girişinde ise kapı taşı bulunmakta ve üst kısımda ise Hilan adında birisinin buraya gömülü olduğu anlaşılıyor." diye konuştu.

Alkan, mezarın milattan önce 1'inci yüzyıla ait olduğunu belirterek, "Oda mezar milattan önce 1'inci yüzyılda yapılıyor fakat geç evresinde yani 5'inci yüzyılda Hilan adında birisi de buraya gömülüyor ve diğer harfler de buradaki gömülen insanların baş harfleri olduğu kanısına vardık. Bu nedenle ilk kez kapı üzerinde bir yazıtın çıkması, bu mezarı bu oda mezarı önemli kılıyor." ifadesini kullandı.

Etiketler : adıyaman perre antik kenti kazı oda mezar
‘YARGI' EMMY'E ADAYI

‘YARGI' EMMY'E ADAYI
Afra, Hande'yi geçti

Afra, Hande'yi geçti
Milano'da moda şov

Milano'da moda şov
Fake hesabım yok

Fake hesabım yok
Ece Erken: Eymen'in baba olarak gördüğü birisi yok

Ece Erken: Eymen'in baba olarak gördüğü birisi yok
Çekimler tamamlandı

Çekimler tamamlandı
Şarkısı için 10 kilo verdi

Şarkısı için 10 kilo verdi
Cafer Andıç: Barbie konseptimizi standart hale getireceğiz

Cafer Andıç: Barbie konseptimizi standart hale getireceğiz
Şeyma'ya psikolojik şiddet iddiası: 4 aylık evlilik bitiyor

Şeyma'ya psikolojik şiddet iddiası: 4 aylık evlilik bitiyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX