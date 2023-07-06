"30. İstanbul Caz Festivali" 7 Temmuz'da başlayacak
Kaynak: AA
İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen İstanbul Caz Festivali, popüler ve yeni isimlerle dolu zengin bir programla 30. yaşını kutlayacak.
Vakıftan yapılan açıklamaya göre, 7 Temmuz'da başlayacak festivalde 40'a yakın konser gerçekleşecek. Festival, usta isimlerden gençlere 200'den fazla yerli ve yabancı sanatçıyı müzikseverlerle buluşturacak.
Festival, Yeniköy'deki Avusturya Konsolosluğu Avusturya Kültür Ofisi Bahçesi'nde gerçekleştirilecek Takeshi's Cashew konseriyle başlayacak.
Parkorman'da 8, 9 ve 12 Temmuz'da gerçekleşecek festival konserleri, festival müzikseverleri yeni nesil virtüözlerden, trip-pop, funk, caz ve rock müziğin usta isimlerine kadar keyifli bir yolculuğa çıkaracak. The Lumineers, Morcheeba, Kovacs, Alfa Mist, Riff Cohen, Okay Temiz, Adamlar, Mammal Hands, Mert Demir ve Ekin Beril sahneye çıkacak.
"Festival içinde festival" havası estirecek Parkorman konserleri için tek bir kombine bilet alınarak, üç ayrı günde 10 konser izlenebilecek.
Caz Festivali 19 Temmuz'da sona erecek.
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